[Photos] Saint-Paul : le mini-terrain de football Fifa Arena inauguré

La ville de Saint-Paul a inauguré ce vendredi 24 avril 2026 le mini-terrain Fifa Arena, au Stade de la Palmeraie. Un terrain pour pratiquer le football à cinq, qui fait partie d'un projet de construction de 1.000 Fifa Arenas à travers le monde d’ici 2030. Des représentants de la Fifa, de la Fédération française de football et des acteurs du football local étaient présents pour l'occasion. (Photo Stephan Laï-Yu)

"C'est une dotation de la FIFA, cette pratique doit se faire dans la convivialité et dans l'accessibilité à tout public et c'est pour ça qu'on en est fiers ici à Saint-Paul d'accueillir cet équipement avec le président de la fédération française et le représentant de la FIFA", salue Emmanuel Séraphin.

Construit à proximité du terrain du stade de la Palmeraie, ce terrain de Foot 5 (football à cinq) est "une pratique totalement différente", souligne le maire de Saint-paul. "Cest un foot five avec cinq joueurs de chaque côté et pour avoir pratiqué, ça n'arrête pas", sourit-il. "Les murs sont là, et participent au jeu, ce qui fait que c'est un football intense et un football qui est plus dynamique", explique-t-il.

Si d'autres terrains du genre sont présents à La Réunion, "ce label FIFA Arena est spécifique, il correspond à un état d'esprit, à une collaboration que l'on a avec la Fifa et la fédération française", dit le maire. "Ça nous honore d'être choisi, Saint-Paul c'est 25.000 licenciés en sport, énormément de clubs dans 350 disciplines différentes."

- Le président de la FFF à La Réunion -

Le président de la FFF, Philippe Diallo à La Réunion, était présent pour l'occasion. Ce dernier s’est engagé à construire 1.000 mini-terrains (FIFA Arenas) à travers le monde d’ici 2030, afin d’offrir aux enfants et aux jeunes des espaces sûrs pour apprendre, jouer et s’épanouir. "Ce projet cible en priorité les zones urbaines et rurales défavorisées, alors qu’à l’échelle mondiale, plus d’un enfant sur cinq ne dispose pas d’un espace de jeu sécurisé", souligne la ligue réunionnaise.

Cette initiative "répond directement au manque d’infrastructures sportives sûres et inclusives dans les écoles et les communautés".

Conçus pour être évolutifs, durables et adaptés à chaque contexte culturel, ces équipements "contribuent à la promotion de la santé, de l’inclusion sociale, de l’égalité des genres et du développement des jeunes".

Un second terrain va être inauguré ce samedi, cette fois-ci à Saint-Benoît.

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