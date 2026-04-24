À retenir ce soir : pas de rallye à Petite-Île, Piton de la Fournaise, sans-plomb impropres, Cap Lahoussaye, et route des laves

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 24 avril - Faute de "sécurité suffisante", la préfecture n'autorise pas le Rallye de Petite-Île - Piton de la Fournaise : la réouverture de la partie haute de l’enclos jugée encore prématurée - Port-ouest : opération de chargement et renvoi de 11 millions de litres de sans-plomb impropres à l'utilisation - Saint-Paul : le Cap Lahoussaye fermé pendant les vacances scolaires - RN2 coupée par la lave : La Région vote 500.000 euros d'aide aux entreprises de Saint-Philippe et de Sainte-Rose

En raison de l'impossibilité pour l'organisateur de garantir une "sécurité suffisante" pour les riverains et le public, le préfet annonce ne pas autoriser le rallye de Petite-lle, prévu les 2 et 3 mai 2026. L'autorisation réglementaire du rallye "était conditionnée à l'examen de divers contrôles administratifs et de reconnaissances de terrain, suivis de prescriptions destinées à renforcer la sécurité des riverains et du public", soulignent les autorités.

Réuni ce vendredi 17 avril 2026 autour du préfet, un comité d’experts chargé de suivre l’éruption du Piton de la Fournaise a estimé que la réouverture de la partie haute de l’enclos restait trop risquée à ce stade. Les acteurs concernés par l’éruption volcanique sont unanimes : la réouverture de la partie haute de l’enclos est prématurée. De plus, la sismicité se poursuit et la possibilité d’une nouvelle éruption n’est pas écartée. Des visites techniques sont programmées dans les prochains jours pour évaluer si une réouverture partielle des sentiers et tunnels de lave situés dans la partie basse est possible.

Après la découverte de 11 millions de litres de sans-plomb impropres à l'utilisation, stockés au dépôt pétrolier du Port, une opération de réexpédition a débuté ce vendredi 24 avril 2026 . Des pipelines ont été mis en place au port ouest pour permettre le transfert du carburant, qui va être réexpédié par voie maritime vers un site industriel extérieur au territoire. L'opération avait été autorisée par arrêté préfectoral le 10 mars dernier

Sur la RN1A à Saint-Paul, pour permettre des travaux de sécurisation et d’entretien sur le Cap Lahoussaye, la route sera fermée à la circulation dans les deux sens entre le cimetière marin et Boucan Canot du lundi 4 mai à 6h au jeudi 7 mai à 19h, du lundi 11 mai à 6h au jeudi 14 mai à 19h. Une déviation sera mise en place par les RN1 et RD10. La voie verte restera ouverte pour les piétons, cycles et cyclomoteurs

Réunie ce vendredi 24 avril 2026, sous la présidence d’Huguette Bello, la Commission Permanente de la Région Réunion a voté la mise en œuvre d’un dispositif de soutien exceptionnel aux entreprises des communes de Saint-Philippe et de Sainte-Rose impactées par la fermeture de la RN2 - Route des laves. La commission permanente a voté l’engagement d’une enveloppe d’un montant de 500.000 euros pour la mise en œuvre de ce soutien exceptionnel. Près d’une vingtaine de rapports sur lesquels s’étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles ont aussi été votés. Nous publions le communiqué ci-dessous