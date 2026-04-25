Sainte-Marie : un homme en trottinette meurt après une collision avec une voiture

(Actualisé) Un accident mortel s’est produit ce vendredi 25 avril 2026 à Sainte-Marie, aux alentours de 16 heures. Alors qu'il roulait à trottinette, un homme a été percuté par une voiture. Il est décédé sur place. Une enquête est en cours. (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Un dramatique accident de la circulation s’est produit ce vendredi après-midi à Sainte-Marie. Selon la gendarmerie, un homme, qui circulait en trottinette, a été percuté par un véhicule. Malgré l’intervention rapide des secours, la victime n’a pas survécu à ses blessures et a été déclarée décédée sur place.

La conductrice du véhicule, en état de choc, a été prise en charge par les secours puis transportée vers le CHU.

Les circonstances exactes de la collision restent pour l’heure indéterminées. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les faits.

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