[Photos-Vidéos] Appels aux 15, bobos… les enfants formés aux gestes de premiers secours

Ils ont entre trois et douze ans, certains ne savent pas encore écrire et lire et pourtant… ils peuvent déjà vous sauver la vie. À La Réunion, ces enfants apprennent les gestes de prévention aux dangers grâce à Alicia Messa, gérante de Octavia Formation. Un apprentissage ludique et des objectifs adaptés à l'âge et selon le rythme de chaque enfant pour ces "Graines de secouristes" (Photo : Marine Magnien/www.imazpress.com)

Emy, Sacha, Liam et Noah ont entre 3 et 4 ans. Élise, Kynsley et Éléanor ont entre 6 et 8. Mais tous veulent pouvoir appeler les secours si leur maman, papa, mamie, papy, proche… "se font bobo".

- Des petits de 3 à 5 ans formés pour appeler les secours -

À partir de 3 ans, "nous sommes sur une initiation. On parle plus de prévention au danger" que d'apprentissage des gestes à proprement parlé", explique Alicia Messa, gérante de Octavia Formation.

Tout débute par une "chasse aux risques" où les enfants doivent repérer, entourer et explique les dangers qu'ils voient sur une image. Regardez.

Autre atelier, sur des tableaux blancs, les enfants doivent apprendre à classer les dangers. Par exemple, un barbecue ou le soleil avec ce qui brûle, un couteau ou des ciseaux avec ce qui coupe…

Alicia leur demande également s'ils savent qui il faut prévenir autour de soi (à l'école ou à la maison), en cas de danger ou de bobos.

Emy, Sacha, Liam et Noah apprennent ensuite à composer le 15. Alicia leur montre sur un téléphone les deux chiffres à composer et comment répondre à celui qui est de l'autre côté de l'appareil. "À partir de 3 ans les enfants peuvent commencer à mémoriser leur adresse et le numéro d'urgence", explique Alicia Messa. Écoutez.

- Sensibiliser aux gestes qui sauvent dès le plus jeune âge -

Élise, Kynsley et Éléanor sont un peu plus grands. S'ils débutent par les mêmes bases que les touts-petits - reconnaître le danger, apprendre à appeler les secours - ces secouristes en herbe apprennent rapidement deux gestes de premiers secours : si on se coupe et si l'on se brûle.

À l'aide de fausses blessures sur leurs mains, les enfants entrent dans un jeu de rôle pour mettre en application ce qu'ils ont appris. L'un joue le blessé tandis que l'autre appelle les secours.

"Qu'est-ce que l'on doit faire en premier", leur demande Alicia Messa. "On enlève la scie, on vient avec la main et un linge appuyer sur le bobo qui saigne pour arrêter le sang", explique l'une des enfants. Regardez.

- Une formation adaptée aux âges des enfants -

"Ce sont des ateliers destinés aux enfants, selon le protocole national des gestes de premiers secours", explique Alicia Messa, gérante de Octavia Formation. Écoutez.

"Nous fonctionnons par des petits ateliers qui durent peu de temps, avec des jeux", poursuit la formatrice, à l'origine de la formation "Graines de Secouristes". "On essaye d'amener les choses de manière à ce que ce ne soit pas dramatique", dit-elle.

Pour la maman d'Élise, "c'est important qu'elle soit formée dès le plus jeune âge parce que l'on ne sait pas ce qu'il peut se passer à la maison".

Des ateliers pensés en lien avec "des médecins du Smur et des enseignants", explique la gérante de Octavia Formation.

Chaque année, 10.000 vies pourraient être épargnées si 20% de la population française connaissaient les gestes de premiers secours.

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