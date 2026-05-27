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[Vidéo] Percutée par un avion, une parapentiste survit à une chute vertigineuse

  • Publié le 27 mai 2026 à 13:16
  • Actualisé le 27 mai 2026 à 13:18
Percutée par un avion, une parapentiste survit à une chute vertigineuse
Percutée par un avion, une parapentiste survit à une chute vertigineuse

Une collision parapente et avion a failli coûter la vie à une pilote de 44 ans en Autriche. Percutée en plein vol par un appareil de tourisme, elle a survécu à une chute libre grâce à son parachute de secours déployé en 6 secondes.

Expérimentée, elle a eu le réflexe de déployer son parachute de secours, et a finalement pu atterrir sur la terre ferme saine et sauve. Elle a ensuite été récupérée par un hélicoptère de la police et conduit à un aéroport local. Regardez.

"Je n’arrive toujours pas croire que je suis assise ici, que j’écris ces mots, et que je n’ai que quelques vilains bleus et des contusions un peu partout", a-t-elle écrit en partageant la vidéo de cette collision.

De son côté, le pilote de l’avion, âgé de 28 ans, a également survécu. Il a pu atterrir d’urgence, mais sans encombre. Selon La Libre, les autorités autrichiennes ont indiqué que le pilote a déclaré ne pas avoir réussi à éviter la parapentiste. 

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