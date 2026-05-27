[Vidéo] Percutée par un avion, une parapentiste survit à une chute vertigineuse

Une collision parapente et avion a failli coûter la vie à une pilote de 44 ans en Autriche. Percutée en plein vol par un appareil de tourisme, elle a survécu à une chute libre grâce à son parachute de secours déployé en 6 secondes.

Expérimentée, elle a eu le réflexe de déployer son parachute de secours, et a finalement pu atterrir sur la terre ferme saine et sauve. Elle a ensuite été récupérée par un hélicoptère de la police et conduit à un aéroport local. Regardez.

🚨 WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See.



The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday.



According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026

"Je n’arrive toujours pas croire que je suis assise ici, que j’écris ces mots, et que je n’ai que quelques vilains bleus et des contusions un peu partout", a-t-elle écrit en partageant la vidéo de cette collision.

De son côté, le pilote de l’avion, âgé de 28 ans, a également survécu. Il a pu atterrir d’urgence, mais sans encombre. Selon La Libre, les autorités autrichiennes ont indiqué que le pilote a déclaré ne pas avoir réussi à éviter la parapentiste.

www.imazpress.com/[email protected]