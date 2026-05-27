[Vidéo] Percutée par un avion, une parapentiste survit à une chute vertigineuse

Une collision parapente et avion a failli coûter la vie à une pilote de 44 ans en Autriche. Percutée en plein vol par un appareil de tourisme, elle a survécu à une chute libre grâce à son parachute de secours déployé en 6 secondes.
Expérimentée, elle a eu le réflexe de déployer son parachute de secours, et a finalement pu atterrir sur la terre ferme saine et sauve. Elle a ensuite été récupérée par un hélicoptère de la police et conduit à un aéroport local. Regardez.
🚨 WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026
The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday.
According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57
"Je n’arrive toujours pas croire que je suis assise ici, que j’écris ces mots, et que je n’ai que quelques vilains bleus et des contusions un peu partout", a-t-elle écrit en partageant la vidéo de cette collision.
De son côté, le pilote de l’avion, âgé de 28 ans, a également survécu. Il a pu atterrir d’urgence, mais sans encombre. Selon La Libre, les autorités autrichiennes ont indiqué que le pilote a déclaré ne pas avoir réussi à éviter la parapentiste.
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