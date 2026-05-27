Prise en charge des adultes porteurs de handicap : la députée Émeline K/Bidi interpelle le gouvernement

Ce mercredi 27 mai 2026, la députée Émeline K/Bidi a interpellé le gouvernement sur le sujet de la prise en charge des adultes handicapés à la Réunion. Le 18 mai dernier, la chambre régionale des comptes publiait un rapport sur l'accueil des jeunes adultes en situation de handicap accueillis en structures à La Réunion. Faute de places dans le secteur adulte, de nombreux jeunes adultes sont maintenus en établissement pour enfants au titre de l'amendement "Creton". Selon la députée, 3.600 personnes sont en attente d’une place dans une structure adaptée ( Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com) (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Lors de sa prise de parole, la députée décrit ce qui se passe sur l'île en s'appuyant sur le rapport de la chambre régionale des comptes : "Des adultes en situation de handicap attendent parfois jusqu'à 10 ans une place dans une structure adaptée et demeurent maintenus dans des établissements pour enfants faute de solutions adaptées. Ce rapport évoque un système structurellement inadapté, une défaillance de tous les acteurs institutionnels".

Émeline K/Bidi continue : "Derrière cette situation, il y a des familles épuisées, des aidants qui renoncent à travailler, des professionnels à bout de souffle et surtout des personnes privées d'autonomie et de perspective de vie.Les associations réunionnaises alertent depuis des années sur une rupture d'égalité territoriale majeure. Plus de 3.600 personnes seraient aujourd'hui en attente d'une solution adaptée sur notre territoire".

De son côté, afin d’apporter une réponse à la députée réunionnaise, la ministre de la Santé affirme que 600 nouvelles solutions d'accueil ont été créées en trois ans.

- 29 millions d'euros alloués à La Réunion selon la ministre de la santé -

Alors que la Conférence Nationale du Handicap 2026 doit se tenir au mois de juin prochain, la ministre de la santé, Stéphanie Rist, l'assure : "Le plan 50.000 nouvelles solutions qui avait été annoncé lors de la dernière conférence nationale du handicap a permis d'engager 1,5 milliard d'euros."

Pour les adultes en situation de handicap, c'est un budget de 585 millions d'euros qui sera exclusivement dédié à la création de nouvelles solutions explique la ministre. La ministre précise : "A cela s'ajoute un soutien financier de l'investissement via le fonds d'appui des ARS de 250 millions d'euros".

"Une représente une accélération sans précédent" lance la Stéphanie Rist.

"Pour l'Outre-mer, la part engagée par l'Etat s'élève à 115 millions d'euros sur cinq ans. A titre d'exemple, cela représente plus de 29 millions d'euros pour l'Île de La Réunion, ce qui a permis concrètement à créer 600 solutions nouvelles en trois ans. Vous le voyez, nous avons des mesures volontaristes".

- 3.600 personnes attendent un accueil adapté à La Réunion selon Émeline K/Bidi -

Sur l'île, environ 73.375 personnes sont reconnues en situation de handicap, soit près de 8 % de la population, dans un contexte de progression constante du nombre de bénéficiaires d'environ 8 % par an depuis 2011 explique la CRC.

À la Réunion, la MDPH estime "le vivier de personnes inscrites dans un parcours médico-social à 11.000 adultes et enfants, pour environ 5.300 places disponibles tout établissement et services confondus en 2022".

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