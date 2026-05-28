Bangladesh : le buffle "sosie" de Trump échappe à l'abattoir et rejoint un zoo

Alors qu'il devait être abattu à l'occasion d'une fête religieuse, un buffle a été épargné au Bangladesh et envoyé dans un zoo. L'animal, albinos, doit son salut à son étonnante mèche blonde. Elle lui a valu d'être décrit en ligne comme le "sosie" de Donald Trump, ce qui lui a attiré une grande notoriété.

Grâce à sa récente célébrité sur les réseaux, un buffle bangladais surnommé "Donald Trump" va échapper au sacrifice de l'Aïd et rejoindre par la grande porte le zoo national.

Le taureau de 700 kg, un rare buffle albinos dont la spectaculaire mèche blonde rappelle la coiffure emblématique du président américain, était sensé être abattu pour l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice dans l'islam, jeudi au Bangladesh, pays à majorité musulmane.

Quelques heures avant qu'il ne passe au fil du couteau, le gouvernement est intervenu pour sauver l'animal qui a fait sensation en ligne ces dernières semaines.

Le conservateur du zoo national, Atiqur Rahman, a certifié que l'animal serait bien pris en charge. "Nous avons réservé un abri au buffle albinos et lui avons affecté un gardien".

www.imazpress.com/[email protected]