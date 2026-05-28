RN2 : c'est fait... tout le monde peut désormais circuler sur la nouvelle route des Laves

À peine un mois après la fin de la deuxième éruption de l'année au Piton de la Fournaise, la RN2, route des Laves est désormais praticable pour tous et à toute heure. Les travaux de reconstruction sont terminés. Toutefois, des travaux de finition sont à prévoir jusqu’à demain (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Une réouverture complète de cette portion entre Sainte-Rose et Saint-Joseph se fait sur un chemin "en bicouche", précisait à Imaz Press, Éric Boiteux, directeur de l'exploitation et de l'entretien des routes à la DRR.

- Un chantier express pour rendre accessible la Route des Laves -

"Dès la fin de l'éruption volcanique, la Région avait indiqué qu'elle travaillait à une ouverture provisoire, dès que possible, dans l'attente de la réfection définitive. L'engagement a été tenu", s'était félicitée auprès d'Imaz Press, la présidente de Région, Huguette Bello.

Il est vrai que lorsque que l'annonce, le 13 mars, d'une ouverture provisoire, nombreux se sont demandés comment la collectivité pourrait tenir de tels délais, alors que la lave était encore brûlante et l'épaisseur de la coulée montait jusqu'à 15 mètres de hauteur. D'autant que quatre traversées - qui représentent 600 mètres de laves sur la route - étaient à déblayer.

"C'est une grande satisfaction, après des travaux de sécurisation et de remise en état qui ont été ainsi menés dans des délais remarquablement plus courts que prévu", a expliqué la présidente de la collectivité régionale.

Les travaux ont démarré le 27 avril.

2 millions d’euros, c’est le coût des travaux qu’a engagé la Région Réunion sur la route des Laves.

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- La route des Laves coupée de toute part par l'éruption du Piton de la Fournaise -

Le 13 février 2026, quatre fissures éruptives se sont ouvertes au Piton de la Fournaise, laissant place à la deuxième éruption de l'année. L’activité s’est focalisée sur un seul site éruptif dès le 14 février.

Un mois après le début de l’éruption, le 13 mars à 8h02, la coulée de lave du bras sud a atteint la RN2, située à plus de 7 kilomètres du point d’éruption. Trois jours plus tard, dans la nuit du 16 mars vers 00h20, la lave a fini par plonger dans l'océan, après avoir parcouru environ 825 mètres en contrebas de la route.

Le 25 mars, l'éruption s'arrête avec un ralentissement de la déflation. Une baisse progressive des débits a été observée, ainsi qu’une baisse de la sismicité sommitale, marquant l’arrêt de l’éruption.

Le samedi 28 mars a été marqué par une reprise de l’inflation de l’édifice et une hausse de la sismicité profonde entre 8 et 10 km sous la partie ouest du sommet. L’arrêt de l’activité en surface le 25 mars puis sa reprise le 28 mars, traduit vraisemblablement un régime d’alimentation magmatique instable.

L'éruption s'est de nouveau arrêtée à 0h10 le vendredi 3 avril.

Le 3ème épisode éruptif de l'éruption débutée le 13 février 2026 a repris le 8 avril à 13h15 avec une activité intermittente au niveau du cône éruptif, avant de s'arrêter de nouveau le 13 avril.

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