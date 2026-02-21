Piton de la Fournaise : un cône en cours de formation par accumulation des projections de lave

L’éruption débutée le 13 février 2026, un peu après 10 heures au Piton de la Fournaise se poursuit ce samedi 21 février 2026. Un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan avec des fontaines toujours visibles depuis le Piton de Bert. Selon l'Observatoire volcanologique, "un cône est en cours de formation par accumulation des projections de lave". La sismicité sous le sommet est en baisse mais se poursuit. L'enclos reste interdit au public (Photo : rb/www.imazpress.com)

Depuis le 14 février, "327 séismes volcano-tectoniques superficiels ont été enregistrés sous la zone sommitale entre 1,6 et 2,1 km de profondeur", note l'OVPF.

"Les déformations de surface depuis les premiers jours de l’éruption indiquaient une déflation de la zone sommitale liée à la vidange rapide du réservoir magmatique superficiel (localisé aux alentours de 1,5-2 km de profondeur) alimentant en magma le site éruptif", ajoute l'Observatoire.

"Un changement de tendance, avec l’amorce d’une inflation, semble se dessiner sur les stations GNSS sommitales." Ce paramètre sera à confirmer ces prochains jours.

De nouvelles ouvertures de fissures restent possibles.

- Le nombre d'éboulement en augmentation -

De nombreux éboulements sont toujours enregistrés. Leur nombre est en augmentation à la fois au niveau du cratère Dolomieu et au niveau du cône en formation sur le site éruptif.



Le front de la coulée de lave reste figé dans la partie basse des Grandes Pentes à environ 2,6 km de la route et à 660 m d’altitude.

Les parties actives de la coulée se concentrent désormais toujours à proximité du site éruptif avant le cassé des Grandes Pentes "où le champ de lave s’élargit et s’épaissit", indique l'Observatoire.

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi matin 13 février 2026. La lave a jailli après une courte et importante crise sismique qui a débuté à 9h25. Regardez.

- L'enclos reste fermé à tout la population -

La préfecture rappelle que l’alerte 2.1 "Orsec volcan : éruption dans l’enclos" est actif depuis le début de l'éruption. Ce niveau est destiné à protéger les populations et organiser la coordination des services".

Sur le terrain et les réseaux sociaux, pourtant, certains bravent l'interdit, affichant leurs vidéos au plus près des fissures.

La dernière éruption remonte au dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

Avant cet événement, la dernière éruption avait eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023.

