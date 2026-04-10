Piton de la Fournaise : un nouveau site d’émission très actif et un nouveau cône en formation

Le 3ème épisode éruptif de l'éruption débutée le 13 février 2026 se poursuit en ce vendredi 10 avril 2026. Le nouveau site d’émission se trouve environ 230 mètres plus en amont du précédent. Il est actuellement "le plus actif avec une activité de fontaines de lave, dont les retombées sont en train de former un nouveau cône", indique l'Observatoire volcanologique. Un nouveau bras de coulée a atteint les grandes pentes au sud des coulées précédentes, avec un front situé à environ 700m d’altitude.

Ce cône est actuellement égueulé (ouvert) favorisant les écoulements de lave. "Quant au cône formé le 13 février, l’activité y reste faible, bien qu’un fort dégazage y soit toujours observé", note l'OVPF.

Suite à l’ouverture de ce nouveau point d’émission, l’activité de coulée de lave est pour l’instant située en amont des Grandes Pentes et forme un nouveau champ de lave, à proximité et au sud de celui formé entre le 13 février et le 3 avril.

- Un trémor relativement stable au Piton de la Fournaise -

Suite à une période de trémor* intermittent observée à la reprise de l’activité le 8 avril, le trémor est continu depuis le 9 avril 12h25 heure locale, et relativement stable depuis, avec seulement de légères fluctuations.



L’activité sismique est en très légère hausse mais reste faible avec 5 séismes volcano-tectoniques superficiels enregistrés sur les dernières 24h.

Suite à l’arrêt de l’éruption du 3 avril, "une inflation de l’édifice était enregistrée traduisant une pressurisation du réservoir magmatique superficiel localisé entre 1,5 et 2 km sous le sommet du volcan. Depuis la reprise de l’activité le 8 avril, cette inflation semble avoir cessé". Ce paramètre sera à confirmer ces prochains jours, précise l'Observatoire.

- Troisième épisode éruptif au Piton de la Fournaise -

Le premier épisode au Piton de la Fournaise s’est déroulé du 13 février au 25 mars.

Le 13 mars, un mois jour pour jour après le début de l'éruption, et pour la première fois depuis 2007 que le feu liquide expulsé par le Piton de la Fournaise, la lave traverse la RN2. À 12h35 un troisième bras de coulée a atteint la route.

La lave a fini par plonger dans l'océan dans la nuit du dimanche 15 mars au lundi 16 mars 2026, vers 00h20. Regardez.

Le 25 mars, le trémor volcanique, indicateur de l’activité en surface, a chuté à deux reprises avant de revenir à un niveau proche du bruit de fond, puis de disparaître progressivement en fin d’après-midi, marquant l’arrêt de l’éruption.

Le deuxième épisode éruptif a eu lieu du samedi 28 mars au 3 avril. À 9h50, le jeudi 2 avril, un nouveau petit bras de coulée a traversé la RN2, la coupant intégralement en 30 min, à une vitesse de 10 m /heure. Plus tôt dans la matinée, de nouveaux petits bras de coulée avaient atteint la route.

L'éruption s'était de nouveau arrêtée à 0h10 le vendredi 3 avril.

Lire aussi - Piton de la Fournaise, le volcan capricieux qui n'en finit plus de s'assoupir, de se réveiller et de s'assoupir à nouveau

- L'activité à remous du volcan de La Réunion -

"Ce comportement, avec une reprise puis un arrêt de l’activité, traduit vraisemblablement un régime d’alimentation magmatique instable. Autrement dit, le magma et les gaz continuent à circuler, mais le débit n’est pas suffisamment constant pour maintenir durablement l’émission en surface", expliquent les volcanologues.

Dans ce cas, "l’éruption peut effectivement repartir, s’affaiblir, puis s’interrompre de nouveau", précise Aline Peltier.

Cela a déjà été observé au Piton de la Fournaise, notamment lors de l’éruption de août à octobre 2004 et lors de l'éruption d'août à octobre 2015.

Lire aussi - Volcan : l'éruption du Piton de la Fournaise s’est de nouveau arrêtée, une reprise d'activité n'est pas exclue

Toute l'actualité du volcan est ici

www.imazpress.com/[email protected]