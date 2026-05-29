La Kunty débarque au Kabardock : une nuit ballroom, drag et célébration queer au Port

Ce samedi 30 mai 2026, le Kabardock accueille La Kunty, un kabaret kwir imaginé par Mother Luna Laveaux. Entre performances drag, culture ballroom, DJ sets et célébration des identités LGBTQIA+, l’événement promet une soirée festive et engagée au Port (Photos Kabardock et Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Paillettes, voguing, lip-sync et dancefloor : La Kunty s’annonce comme l’un des rendez-vous queer les plus attendus de cette fin de mois des visibilités à La Réunion.

- Les drapeaux LGBTQIA+ à l'honneur au Kabardock -

Pensée par Mother Luna Laveaux, figure incontournable de la scène queer réunionnaise, cette soirée performative investira le Kargo du Kabardock le samedi 30 mai dès 19 heures, dans un format mêlant culture ballroom, performances drag, musique électronique et créolité.

Au programme : un Kiki Ball sur le thème "Represent Your Flag", invitant les participant.es à défiler dans des looks inspirés des drapeaux LGBTQIA+, mais aussi une série de catégories emblématiques de la ballroom scene, comme Runway, Face, Vogue Performance ou Fashion Killa.

Née dans les années 1970 à Harlem, au sein des communautés afro et latino LGBTQIA+, la culture ballroom mêle danse, mode, performance et affirmation identitaire. Un univers qui s’est progressivement ancré à La Réunion, porté par une scène locale en plein essor.

Lire aussi - Ball La Poussièr au Port : voguing, créolité et puissance queer au Kabardock

Côté spectacle, La Kunty promet également un line-up de choix avec la présence de Soa de Muse, finaliste de Drag Race France et figure internationale de la scène drag, mais aussi de la performeuse réunionnaise Sheitan, de la DJ Virtual Malicia, du collectif In Motion Crew et des artistes de Batay Drag.

Hier soir, vendredi 29 mai, le Kabardock accueillai "Batay Drag : Batay Royale", un grand concours drag made in Réunion. Porté par la House of Esperanza et Joa, ce rendez-vous a mis à l’honneur glamour, lip-sync, créativité et performance dans une compétition réunissant plusieurs drag artists bien connus de la scène locale, prêts à "prendre leur revanche". Ce samedi soir, plusieurs performeur.euses retrouveront d'ailleurs la scène du Kargo.

Lire aussi - [Photos - Vidéos] Kabardock : paillettes, lip-sync et performances scéniques au menu de Batay Drag

- Performances, battles et culture queer -

"La Kunty, ce n’est pas juste une soirée. C’est une expérience. Une célébration. Un moment unique à vivre ensemble", résume l’organisation. Entre performances, battles, club culture et énergie queer revendiquée, le public est attendu pour une nuit placée sous le signe de la liberté, de la fête et de la représentation.

La billetterie en ligne est ouverte.

vg / www.imazpress.com / [email protected]