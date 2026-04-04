[Photos - Vidéo] Bras-Panon : le Relais pour la vie mobilise des centaines de personnes contre le cancer ce week-end

La solidarité est au rendez-vous ce week-end à Bras-Panon. La 16ᵉ édition du Relais pour la vie se tient les 4 et 5 avril 2026 au Champ de Foire. Un événement emblématique porté par la Ligue contre le cancer. (Photos Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)

Pendant 24 heures, participants, bénévoles et associations se relaieront dans un élan collectif pour soutenir les personnes touchées par la maladie. Au programme du Relais pour le vie : marche d’ouverture pour honorer les survivants, animations, moments de partage et, comme chaque année, la cérémonie des Lumières, en hommage aux personnes disparues. Regardez.

Au-delà de l’aspect symbolique, l’événement vise aussi à sensibiliser le public, encourager les malades et surtout collecter des fonds pour financer la recherche et l’accompagnement des familles. Un enjeu d’autant plus crucial que les demandes d’aide sont en nette augmentation, souligne l’association.

"Chaque don compte", rappelle la Ligue, qui insiste sur la nécessité de mobiliser largement autour de cette cause.

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