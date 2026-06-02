Patrice Selly élu président de l'établissement public foncier de La Réunion

(Actualisé) Patrice Selly, maire de Saint-Benoît et 1er vice-président de la Cirest, a été élu ce mardi 2 juin 2026 président de l'établissement public foncier de La Réunion (EPFR). Le nouveau président a estimé que l'une des priorités pour La Réunion était de construire 50.000 logements d’ici les années 2050 (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L’EPFR accompagne les collectivités dans leurs projets de développement en acquérant et en portant le foncier nécessaire à la réalisation de logements, d’équipements publics, de zones d’activités ou encore d’opérations de renouvellement urbain.

"À travers cette nouvelle responsabilité, Patrice SELLY entend renforcer l’action de l’établissement au service des communes et des intercommunalités, dans un contexte marqué par des enjeux majeurs : la pression foncière, la transition écologique, le développement urbain maîtrisé et cohésion sociale", souligne l'EPFR.

Sont actuellement membres, le Conseil régional, le Conseil départemental, et toutes les communautés d'agglomération (Cirest, TO, Civis, Cinor et la Casud).

- 50.000 logements d'ici 2050 -

"Cette élection constitue une reconnaissance du travail mené au service des territoires et confie à un élu de l'Est la responsabilité d'un acteur majeur de l'aménagement, du logement et du développement économique à l'échelle de La Réunion", salue la Cirest.

Pour le nouveau président de l’EPFR, la question du logement "constitue l’un des principaux défis à relever dans les années à venir", souligne la Cirest.

"À mon sens, il y a deux enjeux, deux sujets prioritaires. Il s’agit tout d’abord de la question du logement. Nous avons un besoin de créer 50.000 logements d’ici les années 2050 et donc si on n’a pas de foncier, on ne peut pas créer de logement", a déclaré Patrice Selly.

Il a rappelé "le rôle essentiel de l’établissement dans la constitution de réserves foncières permettant de préparer les projets de demain".

"En ma qualité de nouveau président non rémunéré, je le précise, de cet établissement, avec l’ensemble du conseil d’administration, notre rôle sera de créer des réserves foncières, d’aller acquérir, chercher du foncier sur toute La Réunion pour pouvoir atteindre ces objectifs."

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