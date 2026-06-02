Pêche des bichiques : l'avis de la population sollicité pour le nouveau projet d’arrêté préfectoral

À partir du mardi 2 juin 2026 et pour 21 jours, le projet de nouvelle réglementation sur la pêche des bichiques, en mer et en rivière, est soumis à la consultation du public par voie électronique. Tous les Réunionnais, pêcheurs ou non, sont invités à donner leur avis. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le projet est consultable sur le site des services de l’État à La Réunion à l’adresse suivante.



La pêche des bichiques à La Réunion est une activité pratiquée de longue date et considérée comme traditionnelle. Elle s’exerce en mer et dans les embouchures des rivières de l’île. Elle consiste en la capture des alevins de deux espèces de cabots bouche-ronde : le "gros bichique" (Sicyopterus lagocephalus, répartition zone indo-pacifique) et le « bichique fine » (Cotylopus acutipinnis, endémique des Mascareignes). Ces deux espèces sont aujourd’hui gravement menacées, en particulier le gros bichique qui est classé "en danger" sur la liste rouge de l’UICN.



Pour y répondre, plusieurs actions sont menées depuis plusieurs années par les services de l’État et leurs partenaires : restauration de la continuité écologique au niveau des obstacles dans les cours d’eau, encadrement des prélèvements dans les cours d’eau, lutte contre les pollutions et le braconnage, encadrement de la pratique de la pêche.



Sur ce dernier point un bilan de la mise en œuvre de l’arrêté n° 2021-2687/SG/SCOPP du 30 décembre 2021 réglementant la pêche des bichiques a été réalisé en 2025, en lien avec les différentes parties prenantes. Ce bilan a montré que, si la réglementation a permis de mieux structurer la pêche, les populations de cabots bouche ronde sont au plus bas et la démarche de reconstitution des populations reste fragile.



À la lumière de ce bilan et des retours d’expérience issus de l’application de l’arrêté de 2021, il apparaît nécessaire d’adapter la réglementation de la pêche des bichiques, tout en poursuivant les actions menées par ailleurs sur les autres pressions.



À l’issue de la consultation, un rapport des avis reçus sera établi et rendu public, indiquant la manière dont ces avis seront pris en compte. La finalisation de l’arrêté est attendue pour juillet en vue d’une entrée en vigueur fin août 2026, à l’ouverture de la prochaine saison de pêche, sans limitation de durée.



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