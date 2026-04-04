Saint-André : un homme blessé par arme blanche, un suspect interpellé

Une agression à l'arme blanche s’est produite dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 avril 2026, à Saint-André. Un homme a été blessé et pris en charge en urgence relative, tandis que l’auteur présumé a été interpellé, selon les premières informations. (Photo www.imazpress.com)

Aux alentours de 23h30 dans la rue de l’Espérance, à Saint-André, un homme aurait porté un coup de couteau à un autre homme, touché au flanc gauche.

Selon les informations de Réunion 1ère, confirmées à Imaz Press, la victime a été transportée au GHER de Saint-Benoît en urgence relative. L’auteur présumé des faits a rapidement été interpellé par les forces de l’ordre.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette agression.

