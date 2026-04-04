Météo : après le passage d'un front froid, La Réunion perd entre 2 et 4 degrés

(Actualisé) Un front froid pluvio-orageux est passé sur La Réunion ce vendredi, emmenant avec lui une dégradation nuageuse et localement pluvieuse. Ce samedi 4 avril 2026, c'est un temps plus sec et moins perturbé mais avec un air plus frais qui arrive sur le département. En 48 heures, La Réunion devrait perdre entre 2 et 4 degrés (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Après plusieurs jours au-dessus des normales - incluant même un record d'avril battu mercredi 1er à Gillot avec 32.8 degrés -, La Réunion "retrouvera des niveaux thermiques plus proches des moyennes de saison voire plus fraîches dimanche", indique Météo France.

L'île devrait même perdre entre 2 et 4 degrés par rapport à jeudi.

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- De la houle à prévoir ce week-end -

Météo France alerte également sur une houle australe proche ou supérieure à 3 mètres ce week-end.

Ce samedi, "la houle prend du volume, les vagues sont souvent supérieures à 3 mètres, la mer est forte dans l'ouest et le sud".

La prudence reste de mise aux abords des côtes. La mer devient extrêmement dangereuse et toute imprudence pourrait entraîner des conséquences graves, voire fatales. Il est vital de se méfier non seulement des vagues, mais aussi des dangers invisibles, tels que les courants et les périodes de calme trompeur.

Ces moments de répit peuvent donner une fausse impression de sécurité et inciter à s'approcher de l'eau, augmentant ainsi le risque d'être surpris par une vague, même dans le lagon.

À cette occasion, le Cross a tenu à rappeler le numéro d'urgence à appeler en cas d'urgence en mer. "Si vous êtes témoin d'une urgence en mer, appelez le 196, numéro du Cross".

- Le 196 permet alors de joindre directement un centre de sauvetage en mer (CROSS), 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

- Le 196 est gratuit.

- Avec le 196, un CROSS en tant que service d’urgence peut aussi solliciter les opérateurs de téléphonie pour localiser un téléphone portable d’une personne impliquée dans une situation de détresse en mer.

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