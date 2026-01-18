Étang-Salé : des chiens errants attaquent une femme, Isaline Tronc appelle à lutter contre l'errance animale

La candidate aux élections municipales de mars 2026 dans la vile de l'Étang-Salé, réagit à l'attaque dont a été victime une femme qui se promenait sur un parcours de santé de la ville. Nous partageons, ci-dessous, le communiqué d'Isaline Tronc. (Photo : DR)

Au vu de la triste actualité qui se répète à L’Etang-Salé, plusieurs citoyen(nes) se faisant mordre en forêt par des chiens abandonnés constitués en meutes agressives, Isaline Tronc se dit très préoccupée et rappelle l'impérieuse

nécessité que tous les pouvoirs publics, y compris la mairie de L'Etang-Salé, la Civis, se mobilisent, avec les

associations, pour identifier et appliquer des solutions.

Concertée efficience et pérennes pour lutter contre l'érrance animale et protéger ainsi les humains et les animaux.

Les "chasses" ou "descentes réactionnelles" suivant des attaques en forêt de L’Etang-Salé ont montré et démontré leur inefficacité ! Les euthanasies exponentielles aussi.

- Ses propositions -

Écouter et prendre en compte les idées des associations et le bon sens des citoyens qui respectent les humains comme les animaux

Échanger respectueusement entre acteurs publics et associatifs

Décider et agir ensemble pour des actions communes concertées efficaces

Mettre en place un grand plan Marshall régional de stérilisation des chiens et chats

Limiter les droits à la reproduction des animaux détenus par les particuliers

Installer des caméra de chasse en forêt (lieux d'abandon)

Poursuivre les auteurs d'abandons d’animaux

Aller vers les citoyens propriétaires bienveillants d'animaux dans les quartiers isolés (Mairie et Civis)

Faciliter l'identification des animaux des citoyens habitant dans des quartiers éloignés (Mairie et Civis)

Faciliter les démarches de stérilisation des animaux des citoyens des quartiers éloignés (Mairie et Civis)