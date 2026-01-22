Le nord, l'est et le sud-est de La Réunion en vigilance fortes pluies et orages

La journée de ce jeudi 22 janvier 2026 s'annonce maussade et relativement pluvieuse. "Dans un flux de nord-est bien installé, des précipitations parfois fortes et même orageuses sont attendues sur les pentes du nord, de l'est et du sud-est de l'île", indique Météo France. Ces cellules orageuses peuvent être accompagnées de coups de tonnerre et de rafales de vent. Les zones nord, est et sud-est sont en vigilance jusqu'à 14 heures (Photo : rb/www.imazpress.com)

Ailleurs le temps est plus clément avec un ciel voilé et un régime de brises sur les plages de l'ouest et le littoral de Saint-Pierre.

Le "vent de nord-est reste modérée à assez fort avec des accélérations sur les hauteurs de l’île, sur la région du Port et du côté de la route des laves mais également dans la région des Plaines. Des rafales de l'ordre de 70 km/h sont attenduese", prévient Météo France.

