NRL : aquaplaning pour une voiture au niveau de la Grande Chaloupe, 9 kilomètres d'embouteillage en direction de l'ouest

  • Publié le 22 janvier 2026 à 08:36
  • Actualisé le 22 janvier 2026 à 09:21
sdis974

Vers 8h30 ce jeudi 22 janvier 2026, une voiture n'a pu éviter un aquaplaning dans le secteur de la Grande Chaloupe à la fin de la NRL dans le sens Saint-Denis - la Possession. La voie de droite a été neutralisée en direction de la Possession pour permettre l'intervention des secours. L'accident, conséquence des fortes pluies, a généré d'importants embouteillages. Vers 9h, la direction régionale des routes recensait 9 km de bouchons en direction de l'ouest. (Photo : sly/www.imazpress.com)

2 Commentaires
achtung
achtung
23 minutes

pluie = carton, systématiquement

Qui a supprimé le Tram Train
Qui a supprimé le Tram Train
28 minutes

Qui a supprimé le Tram Trainnde Verges ?

