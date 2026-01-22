Fortes pluies : transports scolaires perturbés dans l'est, pas de bus pour les écoliers ce jeudi

C'est une rentrée scolaire mouvementée pour les habitants de la zone est de l'île. En raison des très fortes pluies ayant provoqué de nombreuses inondations et rendu plusieurs axes routiers impraticables, le transport scolaire n’a pas pu être assuré sur certains circuits des communes de Saint-André, Salazie et Bras-Panon ce jeudi 22 janvier 2026. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : rb/www.imazpress.com)

Cette situation, indépendante de la volonté de la Cirest, intervient en ce jour de rentrée scolaire, particulièrement sensible pour les familles et les élèves.

La Cirest regrette les perturbations occasionnées et rappelle que ces interruptions sont directement liées à l’impossibilité matérielle d’emprunter certains itinéraires, dans un contexte météorologique fortement dégradé sur l’ensemble de l’île.

La collectivité remercie les familles pour leur compréhension et leur vigilance, la sécurité des élèves et des personnels demeurant prioritaire.

Les usagers sont invités à rester attentifs à l’évolution des conditions météorologiques et à l’état du réseau routier, ainsi qu’aux informations diffusées par les services officiels.