Randonnée et fortes pluies : vigilance renforcée en montagne

Les militaires du peloton de gendarmerie de haute montagne appellent à la plus grande prudence en cas de dégradation des conditions météorologiques. Pluies importantes, sols instables, ravines en crue sont des facteurs de risque pour les randonneurs, qu'ils soient aguerris ou qu'ils découvrent les sentiers. Les militaires préconisent de renoncer à toute randonnée ou de choisir de petites randonnées "faciles" pendant une phase météorologique instable et lorsque Météo France annonce une phase de vigilance fortes pluies.

Lors des derniers épisodes de fortes pluies du 28 décembre 2025, plus de 100 randonneurs se sont retrouvés coincés dans le cirque de Mafate, surpris par la montée des eaux dans les ravines et les rivières.

Les blessés ou encore les familles avec enfants ont été récupérés par les gendarmes de haute montagne en hélicoptère, les autres ont passé une nuit supplémentaire dans le cirque et sont rentrés après l’épisode pluvieux.

"On s’est retrouvé avec 130 personnes bloquées dans Mafate, en gîte ou qui étaient en randonnée. On a redirigé tout le monde vers un gîte pour se mettre à l’abri et y passer la nuit. Ceux qui ne pouvaient pas, car blessés, ou coincés entre deux montées des eaux ou des enfants, on les a sortis. Mais tous sont restés calmes" nous raconte le PGHM au lendemain des intempéries.

Une situation que le peloton de gendarmerie de haute montagne veut éviter.

Le PGHM de La Réunion : ce sont 800 secours par an, dont 200 sont "régulés" et les randonneurs rentrent seuls une fois rassurés et sécurisés.

La préfecture de La Réunion invite les Réunionnais et les touristes à bien se renseigner avant d'entreprendre une randonnée.

Pensez à consulter les vigilances en cours sur le site de Météo France, vérifiez aussi auprès de l'Office national des forêts que les sentiers soient bien ouverts, et surtout, ne partez pas en savates : équipez-vous du matériel nécessaire avant de prendre les sentiers.

- Annuler sa sortie en cas de vigilance fortes pluies -

Selon le PGHM, pendant une phase météorologique instable, plusieurs dangers peuvent survenir :

Ravines et rivières pouvant monter brusquement en crue

Radiers et passages à gué rapidement submergés

Risques d’éboulis, de chutes de pierres et de glissements de terrain

Visibilité réduite et risque de se perdre en cas d’averse intense.

- Pour la sécurité de tous -

Ne vous engagez pas sur les sentiers de montagne, ravines et lits de rivières

Ne tentez jamais de traverser un radier ou un cours d’eau en crue, même à pied ou en voiture

Restez informés de l’évolution de la situation météo via Météo-France et les autorités locales

Des professionnels de la montagne sont aussi présents pour vous accompagner en sécurité