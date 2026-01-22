Sainte-Suzanne : fermeture du collège de Quartier Français à 12h30 ce jeudi

La Cirest informe de la fermeture du collège de Quartier Français, situé sur la commune de Sainte-Suzanne, effective à 12h30 ce jeudi 22 janvier 2026, en raison des fortes pluies qui s’abattent actuellement sur le secteur (Photo : rb/www.imazpress.com)

La Cirest responsable de la prise en charge du transport des élèves du secteur de Bras des Chevrettes "s’est immédiatement organisée afin d’assurer le transport scolaire des élèves concernés et permettre leur retour à domicile à partir de 12h30, dans des conditions de sécurité adaptées à la situation".