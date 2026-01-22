Saint-Denis : perturbation du fonctionnement du téléphérique Papang

En raison de la dégradation de la météo, le fonctionnement du téléphérique Papang est perturbé ce jeudi 22 janvier 2026 dans la matinée. Les épisodes d’orages, accompagnés de vents et de fortes précipitations, peuvent entraîner des ralentissements, des interruptions temporaires ou des arrêts préventifs de l’installation, conformément aux procédures de sécurité en vigueur. Nous publions le communiqué de la direction (Photo : www.imazpress.com)

La direction informe les usagers que le fonctionnement de la télécabine Papang est perturbé depuis ce matin et le sera jusqu’à la fin des conditions météorologiques orageuses.



La sécurité des usagers et du personnel reste la priorité absolue. Les équipes d’exploitation suivent attentivement l’évolution de la situation météorologique et restent mobilisées afin de permettre une reprise normale du service dès que les conditions le permettront.

La Direction remercie les usagers pour leur compréhension et les invite à s’informer via les canaux habituels. Durant ces perturbations nous invitons les usagers de la ligne téléphérique à emprunter le réseau de bus Citalis pour se déplacer sur le secteur.