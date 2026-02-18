Trafic d'être humain entre Maurice et La Réunion : une proxénète présumée de 37 ans inculpée

Selon la presse mauricienne, la police criminelle de Petite-Rivière (Île Maurice) a démantelé un réseau de prostitution opérant entre Maurice et La Réunion. Nirusha Vanita G., 37 ans et habitante de Petite-Rivière, a été inculpée ce lundi 16 février 2026 pour trafic d'humain devant le tribunal de Bambous (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

L’affaire a été révélée après qu’une jeune femme de 21 ans se soit présentée au poste de police dans la nuit du dimanche 15 février 2026.

Selon Défi Média, la proxénète présumée aurait approché la jeune femme et lui aurait proposé un emploi de photographe à La Réunion. Les "frais d’avion, d’hébergement et autres dépenses seraient pris en charge par la recruteuse", assure-t-elle.

Le 10 janvier 2026, la femme s’envole pour La Réunion et aurait retrouvé Nirusha Vanita dans la commune du Tampon.

- Une victime contrainte à des rapports sexuels sans consentement -

D'après un autre média mauricien, la plaignante affirme qu’elle et une autre femme, auraient été contraintes à des "rapports sexuels avec nous contre notre consentement et Nirusha Vanita récupérait des paiements", explique la plaignante.

Le 31 janvier, la jeune femme de 21 ans aurait réussi à quitter La Réunion pour regagner Maurice.

Visé dans l'enquête, l’époux de la suspecte a également été interpellé par la police avant d’être libéré.

