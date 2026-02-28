Territoire de l'Ouest : "Rakontaz la vi o jardin", une journée immersive au coeur de la vie lontan

Le jeudi 5 mars 2026, aura lieu une immersion entre nature, cuisine et mémoire réunionnaise "Rakontaz la vi o jardin" au Tour des Roches, à Saint-Paul. De 8h30 à 15h, profitez d'un moment unique : récoltes, cuisine au feu de bois, espace éco-responsable, échanges et partages autour des traditions lontan. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : TO)

Et si vous faisiez une pause loin du rythme quotidien ?

Rakontaz La vi o jardin, c’est une immersion authentique entre nature, cuisine et mémoire réunionnaise.

Pourquoi s’inscrire ?

- Du jardin à l’assiette

Participez à la récolte, comprenez l’origine des produits et reconnectez-vous à une cuisine liée à la terre et aux saisons.

- Cuisine au feu de bois

Une méthode traditionnelle qui révèle des saveurs authentiques et crée un moment convivial autour du foyer.

- Un jardin vivant et partagé

Un espace éco-responsable, riche en biodiversité, dédié à la transmission et au respect du vivant.

- Partage et transmission

Des échanges sincères avec l’hôte, des gestes expliqués et des savoirs partagés en toute simplicité.

- Le lontan à l’honneur

Gâteaux lontan, cuisine traditionnelle et racontaz zistoir ek Fabiola pour faire vivre l’âme de la culture réunionnaise.

Une véritable parenthèse hors du temps.

Infos pratiques :

La journée débute à 8h30 et se termine à 15h.

Le tarif unique est de 52€ (enfant à partir de 8 ans)

Le tarif comprend un rafraîchissement, des histoires racontées, un déjeuner, la visite du jardin ainsi qu'une collation.

À prévoir :

Tablier – Eau – Baskets – Carnet & stylo – Anti-moustiques – Tenue décontractée

Réservations : https://bit.ly/46hNc00 ou au 02 62 42 31 31