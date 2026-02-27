La Cour d'assises condamne Roland Gonthier à 20 ans de réclusion pour le meurtre d'Erminah

Après trois jours d'audience et plus de trois heures de délibéré, Roland Gonthier, un agriculteur du Tampon, âgé de soixante ans, a été reconnu coupable de meurtre sur Erminah. La jeune femme avait découverte morte, le 12 févier 2021 au petit matin, à moitié immergée dans l'Étang-du Gol à Saint-Louis. Même si les jurés n'ont pas retenus la circonstance aggravante de concubin, ils ont condamné le sexagénaire à 20 années de réclusion. Ayant toujours clamé son innocence depuis le début de l'affaire, il devrait faire appel (Photo www.imazpress.com)

Les deux avocats des partes civiles, la famille de la victime, ont pris la parole en premier.

"Cela fait cinq ans que la famille d'Erminah attend des réponses. Des réponses aux pourquoi et aux comment elle se retrouve morte, immergée dans l'eau de l'Étang du Gol" lance Maître Brigitte Hoarau.

"Dans, ce dossier, il y a un fil rouge. Et ce fil rouge, ce sont ses mensonges", souligne la robe noire en reprenant point par point ses différents mensonges. "Il installe sa stratégie de défense", dit-t-elle encore.

La victime "était fragile et vulnérable. Elle a été étranglée et abandonnée. Je porte se voix" plaide ensuite Maître Élise Generet, la seconde conseil des parties civiles.

"La culpabilité (de l'accusé - ndlr) est clairement établi par le dossier et par ces trois jours d'audience. Tout converge vers lui et ses mensonges sont les meilleures preuves de sa culpabilité" termine la robe noire.

- "Froid et manipulateur -

"Le dossier n'est pas simple" admet la représentante du parquet en développant la circonstance aggravante de conjoint ou concubin. Une circonstance qui ne sera pas retenue au final par la Cour.

"Leur rencontre a commencé d'une façon assez légère. Lui tombe très rapidement amoureux, mais ce n'est pas son cas à elle. A partir de 2017, il prend soin d'elle et s'impose progressivement au sein même de sa famille en étant très serviable. Après, elle rencontre un autre homme dont elle tombe amoureuse. C'est avec lui qu'elle veut faire sa vie, pas avec Roland Gonthier", énonce la magistrate.

Lorsque l'accusé "se rend compte qu'il est le père biologique de la fille de la victime, elle devient son obsession. Il se comporte comme un père. Mais Erminah ne veut pas quitter son concubin et abandonner sa fille à Roland. Et, c'est cela le mobile du crime", affirme la magistrate.

"Il est décrit comme froid, manipulateur, égocentrique, rigide et menteur", enchaîne-t-elle en relevant sa personnalité. "Comme il ne reconnaît pas les faits, on ne sait pas les possibilités de son évolution. Avec ses dénégations, son profil est particulièrement inquiétant. Vous, jurés, vous devez envoyer un message fort. Vous devez le sanctionner à la hauteur de la gravité de son geste. Et vous ne devez pas oublier qu'il a privé deux jeunes enfants de leur mère", conclut la magistrate en requérant 30 années de réclusion criminelle.

- Les avocats plaident l'acquitement au bénéfice du doute -

Maître Jean Jacques Morel et Nicolas Dyall, les deux avocats de la défense, ont repris eux aussi le dossier point par point mais avec une tout autre lecture que celle des parties civiles et de l'avocate générale.

Durant de longues minutes, les deux conseils de Roland Gonthier tentent de démontrer l'innocence de leur client. Et c'est donc en toute logique qu'ils plaident l'acquittement au bénéfice du doute.

Au final, après plus de trois heures de délibéré, les jurés ont reconnu Roland Gonthier coupable du crime d'homicide volontaire sur Erminah. Cependant, ils n'ont pas retenu la circonstance aggravante de concubinage.

Roland Gonthier écope donc de 20 années de réclusion. Il devrait faire appel.

