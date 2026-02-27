À retenir ce soir : féminicide de Erminah, laits infantiles, prix des carburants, 58 cas de leptospirose et école Sainte-Marguerite

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 27 février 2026 : - Cour d’assises : Roland Gonthier condamné à 20 ans de prison pour le féminicide de Erminah - Laits infantiles : un premier cas d’intoxication confirmé chez un nourrisson hospitalisé à Montpellier - Prix des carburants en mars : les prix du sans-plomb et du gazole augmentent de 3 centimes par litre chacun - Leptospirose : 58 cas confirmés, un décès, 14 hospitalisations dont cinq en soins critiques - Un agent accusé d'agressions sexuelles maintenu à son poste à l'école Sainte-Marguerite : le grand silence du diocèse

Ce vendredi 27 février 2026 a lieu le troisième et dernier jour de procès de Roland Gonthier devant la Cour d'assises. L'agriculteur, de bientôt 60 ans, est condamné à 20 ans de prison pour avoir tué, dans la nuit du 11 au 12 février 2021, une jeune femme avec qui il venait d'avoir une petite fille, sans qu'il soit en couple. Le mis en cause continue de nier le meurtre de la victime et a annoncé faire appel. Le parquet avait requis 30 ans de prison à son encontre

Un premier cas d’intoxication a été confirmé chez un nourrisson français, selon les informations de Radio France. Le bébé a été hospitalisé à Montpellier avec des concentrations de toxine supérieures au seuil de danger.

Pour le mois de mars 2026, les prix du sans-plomb et du gazole enregistrent une hausse de 3 centimes par litre chacun. Le sans-plomb passe à 1,54 euro et le gazole à 1,25 euro. Cette évolution s’inscrit dans le contexte d’une progression marquée des cotations internationales ces dernières semaines, en raison de l’intensification des tensions géopolitiques à l’échelle mondiale et des risques d’implication de certains pays producteurs de pétrole. Le prix de la bouteille de gaz reste fixé à 18 euros avec le dispositif de la Région Réunion.

Depuis le début de l’année 2026, La Réunion connaît une recrudescence marquée de la leptospirose. Le nombre de cas dépasse nettement les niveaux habituellement enregistrés en saison des pluies. À ce jour - ce vendredi 27 février 2026-, 58 cas ont été confirmés (39 cas en janvier et 19 cas en février). L’Agence régionale de santé (ARS) déplore un décès et 14 hospitalisations dont cinq en soins critiques. Les secteurs du Sud (20 cas) et l’Est (15 cas) sont particulièrement impactés.

Les parents d'élèves ne décolèrent pas à l'école privée Sainte-Marguerite, située à Saint-Benoît. Un agent y est accusé d'agressions sexuelles sur mineurs,. Il est visé par 11 plaintes différentes. Après une mise à pied, il a cependant été réintégré par la direction. Cette instance dirigeante affirme que l'homme n'aurait plus de contact avec les élèves. Cette même direction se justifie en invoquant la présomption d'innocence qui lui interdirait de suspendre l'agent. Le diocèse, lui, reste silencieux.