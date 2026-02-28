Iran : les États-Unis mènent des frappes sur le pays, des explosions entendues à ‌Téhéran, Ispahan et plusieurs autres villes

Plusieurs explosions ont été entendues à Téhéran et plusieurs autres villes, peu de temps après l'annonce de frappes israéliennes sur l'Iran. Le ministère de la Défense israéliena prévenu qu'une "attaque de missiles et de drones contre l'État d’Israël et sa population civile est attendue dans un avenir immédiat", après l'annonce d'une "frappe préventive". Les Etats-Unis ont confirmé eux aussi mené des frappes sur le pays. Suivez l'évolution de la situation en direct.
-
Des tirs de missiles iraniens détectés par Israël
L'armée israélienne dit avoir détecté des tirs de missiles d'Iran vers Israël. Les sirènes d'alerte antiaériennes retentissent dans le nord du pays. Les autorités appellent la population à se préparer à aller aux abris.
-
La France réagit : "priorité à la protection de ses ressortissants et de ses forces"
La priorité de la France est "la protection de ses ressortissants et de ses forces dans la région du Proche et Moyen-Orient", a déclaré ce samedi la ministre française déléguée aux Armées, Alice Rufo.
Alice Rufo a déclaré que Paris s'attendait aux frappes israélo-américaines : "On a vu venir les choses", affirme-t-elle.
Elle appelle les ressortissants français à faire d'une grande prudence et à "suivre les consignes qui sont données par l'ambassade de France".
-
Donald Trump confirme que les États-Unis ont lancé des "opérations de combat majeures" contre l'Iran
Donald Trump, anonce dans une vidéo publiée sur son réseau social Truth Social, que les États-Unis ont lancé, avec Israël, des "opérations de combats majeures", contre l'Iran.
Le président des États-Unis confirme l'attaque américaine pour "éliminer la menace imminente" que représente le régime iranien sur les intérêts américains notamment ses bases militaires dans la région. "L'heure de votre liberté est à portée de main", dit Donald Trump au peuple iranien
-
Des explosions entendues dans plusieurs autres villes iraniennes
Des explosions ont été entendues samedi matin dans plusieurs villes d’Iran, dans la foulée de celles qui ont secoué la capitale Téhéran, selon l’agence de presse Fars. Elles ont touché la grande ville d’Ispahan (centre), la ville sainte de Qom (centre), Karaj, située à l’ouest de Téhéran, ainsi que Kermanshah (ouest).
-
Les Etats-Unis impliqués dans les frappes
Les États-Unis seraient impliqués dans les frappes sur Téhéran, selon plusieurs médias américains dont Le New-York Times et Associated Press. "Les États-Unis participent aux frappes israéliennes contre l’Iran", ont déclaré deux sources à Associated Press.
-
La capitale iranienne attaquée
Deux fortes détonations ont été entendues samedi matin à Téhéran par des journalistes de l’AFP, quelques temps après que deux panaches d’une épaisse fumée ont commencé à s’élever dans le centre et l’est de la capitale iranienne.
Des panaches de fumée à Téhéran / Photo DR/Imaz Press
-
Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct
Israël et les Etats-Unis mènent actuellement des attaques sur l'Iran. Suivez-nous, nous sommes en live
À propos
"L’Etat d’Israël a lancé une frappe préventive contre l’Iran afin d’éliminer les menaces pesant sur l’État d’Israël", indique un communiqué du ministère de la Défense sans plus de précision sur la nature ou l’ampleur de cette opération militaire
"En conséquence, une attaque de missiles et de drones contre l’État d’Israël et sa population civile est attendue dans un avenir immédiat", ajoute le texte, annonçant l’instauration d’un "état d’urgence spécial et immédiat dans tout le pays".
Deux panaches d'une épaisse fumée ont été observés ce matin dans deux quartiers différents de Téhéran par des journalistes de l'AFP après un vrombissement, dont l'origine n'est pas claire dans l'immédiat.
L'agence de presse Isna indique qu'un des panaches se dégage des alentours du quartier Pasteur, où se trouve notamment la résidence du guide suprême et la présidence, situés dans le centre de Téhéran.
atL'Iran comme Israël ont annoncé la fermeture de leur espace aérien. En Israël, le ministère des Transports a demandé aux voyageurs "de ne pas se rendre dans les aéroports jusqu’à nouvel ordre".
Les États-Unis seraient impliqués dans les frappes sur Téhéran, selon plusieurs médias américains dont Le New-York Times et Associated Press. "Les États-Unis participent aux frappes israéliennes contre l’Iran", ont ainsi déclaré deux sources à Associated Press.
En Iran, les appels téléphoniques ne fonctionnent plus, et la connexion internet est très instable, selon un journaliste de l’AFP.
- Pourparlers -
Depuis le début des pourparlers entre les Etats-Unis et l’Iran ces dernières semaines, Israël insiste pour inclure dans toute négociation la limitation des missiles balistiques et le gel du soutien de l’Iran aux groupes armes de la région, comme les rebelles Houthis du Yémen, le mouvement islamiste libanais Hezbollah ou le Hamas palestinien.
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, partisan de l’option militaire contre Téhéran, présente depuis vingt ans la République islamique comme une menace existentielle pour Israël.
Les Etats-Unis ont privilégié la voie diplomatique ces dernières semaines, tout en maintenant la pression militaire sur Téhéran avec le déploiement d’une importante force aéro-navale dans le Golfe et l’envoi en Méditerranée du plus gros porte-avions du monde, le Gerald Ford.
En juin 2025, Israël et l’Iran se sont livré une guerre de 12 jours, déclenchée par une attaque sans précédent d’Israël ayant visé en premier lieu le commandement militaire iranien ainsi que les lanceurs de missiles et les installations du programme nucléaire.
Les Etats-Unis s’étaient joints à l’offensive de leur allié en frappant trois sites nucléaires iraniens.
