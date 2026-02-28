TOUTE L’ACTUALITÉ
Météo : Un dimanche ensoleillé

  • Publié le 1 mars 2026 à 01:30
route de cilaos N5

Aujourd'hui Dimanche 1er mars, matante Rosina nous annonce le retour de l'alizé, un peu plus humide que ces derniers jours. Les nuages s'installent ensuite sur les pentes comme à leur habitude. L'après-midi, ceux qui profitent des plages de l'ouest pourraient recevoir quelques gouttes qui débordent des hauts. La chaleur, elle, reste bien présente avec plus de 30°C sur le littoral. (photo Sly/www.imazpress.com)

