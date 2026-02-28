Météo : Un dimanche ensoleillé

Aujourd'hui Dimanche 1er mars, matante Rosina nous annonce le retour de l'alizé, un peu plus humide que ces derniers jours. Les nuages s'installent ensuite sur les pentes comme à leur habitude. L'après-midi, ceux qui profitent des plages de l'ouest pourraient recevoir quelques gouttes qui débordent des hauts. La chaleur, elle, reste bien présente avec plus de 30°C sur le littoral. (photo Sly/www.imazpress.com)