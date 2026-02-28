Saint-Gilles : un atelier gratuit pour tout savoir sur la transmission d'entreprise

L'Ordre des Experts-Comptables de La Réunion propose le premier rendez-vous de l'année 2026 dédié à la transmission d'entreprise. C'est un atelier gratuit qui aura lieu le vendredi 6 mars 2026, à 8h30 à Saint-Gilles. La transmission d’une entreprise est un acte stratégique, d’autant plus sur un territoire insulaire. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Il s'agit de : "sauvegarder nos savoir-faire, protéger nos emplois et garantir la pérennité du tissu entrepreneurial local" indique l'Ordre des Experts-Comptables. Cette rencontre Business to Market est un évènement organisé en partenariat avec la préfecture.

L'Ordre explique : "Face aux départs à la retraite des dirigeants ou aux mutations économiques, la transmission s’affirme comme un levier essentiel pour la vitalité de notre économie"

- 27e édition du Business To Market (BtoM) -

Cette rencontre BtoM est donc un espace privilégié, pour mettre en relation directe cédants et investisseurs, dans un cadre confidentiel et propice aux échanges. Un rendez-vous trimestriel, mais à chaque fois une occasion unique de présenter ou de saisir une affaire, en toute liberté et discrétion.

Atelier gratuit, vendredi 6 mars 2026 à 8h30 à Saint-Gilles, sur inscription via ce lien.