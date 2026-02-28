À retenir ce soir : Iran bombardé, un an de Garance, les Etats-Unis au Moyen-Orient, tensions au détroit d'Ormuz et maison funéraire à Saint-Louis

- Bombardements en Iran : des explosions entendues en Israël, en Arabie saoudite, au Qatar, à Abou Dhabi, au Koweït et à Bahreïn - Il y a un an, le cyclone Garance frappait La Réunion - L'important déploiement militaire américain au Moyen-Orient - Le détroit d'Ormuz, passage stratégique sous haute tension - Saint-Louis : la première maison funéraire du territoire a ouvert

Plusieurs explosions ont été entendues à Téhéran et plusieurs autres villes, peu de temps après l'annonce de frappes israéliennes sur l'Iran. Le ministère de la Défense israéliena prévenu qu'une "attaque de missiles et de drones contre l'État d’Israël et sa population civile est attendue dans un avenir immédiat", après l'annonce d'une "frappe préventive". Les Etats-Unis ont confirmé eux aussi mené des frappes sur le pays. Des missiles iraniens ont visé en riposte des bases américaines de la région. Des explosions ont été entendues en Israël, en Arabie saoudite, au Qatar, à Abou Dhabi, au Koweït et à Bahreïn. Suivez l'évolution de la situation en direct.

L'importante concentration de moyens militaires américains au Moyen-Orient, dont des navires de guerre, des avions de combat et des systèmes de ravitaillement, offre aux Etats-Unis la possibilité d'une opération prolongée contre l'Iran, qu'ils ont commencé à frapper samedi.

Il y a un an, le 28 février 2025, le cyclone Garance frappait violemment La Réunion, laissant derrière lui des dégâts considérables et une population marquée. Les rafales ont atteint jusqu’à 234 km/h, l’ensemble du département a été confiné durant 39 heures, dont trois heures en alerte violette, un niveau rarement déclenché. Le bilan humain s’est établi à cinq décès et six blessés, tandis que les impacts matériels ont touché l’électricité, les télécommunications, les voiries, les équipements publics ainsi que de nombreuses activités économiques et agricoles

Le détroit d'Ormuz, que des responsables iraniens ont souvent menacé de bloquer en cas d'attaque américaine, avant les frappes lancées samedi par les Etats-Unis et Israël, est un point de passage clé pour le commerce mondial de pétrole.

La première maison funéraire du territoire de Saint-Louis ouvre désormais ses portes aux familles. Implantée dans l’ancien bureau du directeur de la Poste (dont la Ville a fait l’acquisition en 2024), à côté du cimetière de la Rivière, la maison funéraire répond à un besoin longtemps exprimé par les familles endeuillées