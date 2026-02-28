Frappes américaines et israéliennes sur l'Iran : risque d'embrasement dans la région

Samedi matin, l'histoire a basculé. L'Iran est sous le feu américain et israélien, après des frappes qui font craindre un embrasement dans la région. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé qu’il y avait de "nombreux signes" que le guide suprême iranien ait été tué samedi dans l’attaque américano-israélienne sur l’Iran, qui a riposté en frappant plusieurs pays arabes et Israël.

- L'Iran sous le feu -

L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême, et le président Massoud Pezeshkian font partie des cibles visées (radio-télévision publique israélienne KAN).

Un journaliste iranien a évoqué le nom d'Ali Shamkhani, conseiller du guide suprême et ancien secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, sans pouvoir préciser si les objectifs des frappes avaient été atteints.

"Dans la première salve, nous avons visé des cibles de haut rang, des personnes impliquées dans les plans visant à détruire Israël" (source de sécurité israélienne).

Deux fortes détonations ont été entendues à Téhéran par des journalistes de l'AFP, quelques temps après que deux panaches d'une épaisse fumée ont commencé à s'élever dans le centre et l'est de la capitale.

Selon l'agence de presse Fars, des explosions ont touché la grande ville d'Ispahan (centre), la ville sainte de Qom (centre), Karaj situé à l'ouest de Téhéran, ainsi que Kermanshah (ouest).

Le bilan d'une frappe attribuée à Israël sur une école s'élève à 51 morts en mi-journée (média d'Etat iranien).

Le Croissant-Rouge iranien a fait état d’au moins 200 morts et de centaines de blessés dans les frappes, alors qu’un mort est à déplorer aux Emirats arabes unis.

Face à la crainte d’un embrasement au Moyen-Orient, les appels à une cessation des hostilités se sont multipliés. Le Conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir à 21H00 GMT.

Dans un message vidéo annonçant l’opération contre l’Iran, Donald Trump a appelé le peuple iranien à "s’emparer du pouvoir".

D’après le chef d’état-major israélien Eyal Zamir, cette opération « sans précédent », est d’une « tout autre échelle » que celle de juin 2025, lorsqu’Israël avait lancé une attaque, déclenchant une guerre de douze jours.

"Des centaines de cibles militaires iraniennes" ont cette fois été visées, selon Israël.

Alors que Benjamin Netanyahu a indiqué qu’« il y avait des signes » que le guide suprême Ali Khamenei était mort, la République islamique n’a confirmé aucun décès de dirigeant.

Selon la télévision israélienne, "30 bombes" ont été larguées sur le complexe résidentiel d’Ali Khamenei, qui a été détruit selon M. Netanyahu.

- Inquiétudes internationales -

Le gouvernement iranien a envoyé des messages SMS exhortant les quelque 10 millions d’habitants de Téhéran à quitter la capitale, théâtre de plusieurs explosions dans la matinée.

Le Croissant-Rouge a annoncé la mort de plus de 200 personnes dans les frappes à travers le pays, la télévision d’Etat faisant notamment état d’au moins 85 morts dans une école de filles. L’AFP n’a pas pu accéder à cette école et n’était pas en mesure de vérifier ce bilan.

L’ONU, l’UE et plusieurs Etats de la région, dont la Turquie et le sultanat d’Oman, médiateur dans les récentes négociations entre Etats-Unis et Iran, ont appelé toutes les parties à cesser les hostilités.

De nombreux pays de la région ont fermé leurs espaces aériens, entraînant une annulation en série des vols.

A Téhéran, plusieurs fortes détonations ont été entendues par des journalistes de l’AFP. Des ambulances ont été envoyées dans le centre, l’est et l’ouest de la capitale.

"J’entends des explosions et des avions de chasse au-dessus de ma tête", s’affolait dans la matinée un habitant du centre-ville, au ciel chargé d’épais nuages de fumée.

Des habitants se sont précipités chez eux pour se mettre à l’abri, des parents paniqués tentant de récupérer leurs enfants à l’école.

D’après l’agence de presse Isna, le quartier Pasteur, où se trouve notamment la résidence du guide suprême et la présidence, dans le centre de Téhéran, ont été visés.

Le Croissant-Rouge iranien a indiqué que plus de 20 provinces, sur les 31 que compte l’Iran, avaient été touchées par les frappes. Des explosions ont été entendues dans les villes d’Ispahan, Chiraz, Qom, Karaj, Kermanshah, Minab, Lorestan et Tabriz, selon les médias iraniens.

- La région emportée -

Aucun pays n'est épargné dans une région où les Etats-Unis disposent de bases militaires. "Les missiles et les drones du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (armée idéologique de la République islamique d'Iran, NDLR) ont frappé le quartier général de la Cinquième flotte de l'US Navy à Bahreïn, ainsi que d'autres bases américaines au Qatar et aux Emirats arabes unis, et des centres militaires et de sécurité situés au coeur des territoires occupés" (Communiqué des Gardiens à l'agence de presse Tasnim).

- "la chute de débris de missiles dans un quartier résidentiel" d'Abou Dhabi "a entraîné la mort d'un civil de nationalité asiatique" (ministère de la Défense).

Des habitants ont indiqué à l'AFP avoir entendu plusieurs fortes explosions dans la capitale émiratie. Les EAU ont intercepté une deuxième vague de tirs de missiles iraniens peu vers 12h00 GMT (ministère de la Défense).

- un centre du quartier général de la cinquième flotte américaine a été touché par une "attaque de missile" (Centre national de communication de Bahreïn). Les habitants du quartier sont évacués (ministère de l'Intérieur)

- plusieurs explosions ont été entendues au-dessus du centre de Doha et près de la base militaire d'Al-Udeid, la plus grande installation militaire américaine de la région.

Un journaliste de l'AFP a vu un missile être détruit par un intercepteur dans un nuage de fumée blanche. Le ministère qatari de la Défense a annoncé avoir "repoussé un certain nombre d'attaques".

- "les systèmes de défense aérienne ont pris en charge des missiles entrants détectés dans l'espace aérien" (chef d'état-major).

Un missile iranien a causé des "dégâts importants" sur la piste d'une base aérienne qui accueille des membres de l’armée de l'air italienne (ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani à l'agence de presse Ansa). "La piste a subi des dégâts importants mais aucun membre du personnel italien n'a été blessé".

- plusieurs explosions ont été entendues à Ryad.

- Israël a annoncé avoir visé des positions du Hezbollah pro-iranien dans le sud du Liban.

- Les forces armées ont abattu deux missiles balistiques (responsable militaire). L'ambassade des Etats-Unis à Amman a demandé à son personnel et ses ressortissants de se confiner.

- un bombardement visant la base militaire de Jurf al-Sakher (ou Jurf al-Nasr, sud) selon les autorités et d'autres sources sur place.

Elle abrite le groupe Hachd al-Chaabi, un réseau d'anciens paramilitaires aujourd'hui intégrés aux troupes régulières, ainsi que le puissant groupe armé Kataëb Hezbollah soutenu par l'Iran.

La défense antiaérienne américaine est engagée contre des drones au-dessus d'Erbil (journalistes AFP).

- quatre morts dans la chute d'un missile iranien sur le sud de la Syrie (agence officielle)

- Trump vise le pouvoir iranien -

Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis avaient lancé des "opérations de combat majeures" contre l'Iran et appelé le peuple iranien à "s'emparer" du pouvoir (message vidéo sur sa plateforme Truth social). "Nous allons détruire leurs missiles, (...) raser leur industrie de missiles" et "réduire à néant leur marine", a-t-il déclaré. "Vous devez déposer les armes et avoir une immunité totale ou, dans le cas contraire, faire face à une mort certaine".

"L'heure de votre liberté est à portée de main (...). Lorsque nous aurons fini, emparez-vous du pouvoir", a assuré le président américain, ajoutant que "de courageux héros américains pourraient laisser leurs vies et nous pourrions avoir des pertes".

Le Pentagone a nommé l'opération "Fureur épique".

- Israël en "état d'urgence spéciale" -

Avant les messages du président américain, le ministère de la Défense israélien avait annoncé une "frappe préventive" afin "d'éliminer les menaces pesant sur l'Etat d'Israël".

"Une attaque de missiles et de drones contre l'Etat d'Israël et sa population civile est attendue dans un avenir immédiat" et un "état d'urgence spécial et immédiat" est instauré dans tout le pays.

Des fortes explosions ont été entendues à Jérusalem peu après des sirènes d'alerte antiaérienne (journalistes AFP). L'armée a annoncé avoir détecté des tirs de missiles iraniens.

Les abris publics de la ville sont ouverts et les écoles, lieux de travail et de rassemblement resteront fermés jusqu'à 18H00 GMT lundi (mairie de Jérusalem).

La direction des opérations "a commencé un renforcement à grande échelle des forces terrestres (...) et des commandements régionaux (soit une zone couvrant Israël et les Territoires palestiniens occupés, NDLR), ainsi que le renforcement et le déploiement des forces spéciales" (communiqué de l'armée).

- Le transport régional paralysé -

Une longue liste de compagnies aériennes ont annoncé suspendre leurs vols dans la région :Air France, Lufthansa, Swiss, Turkish Airlines, British Airways, Norwegian, Air India, les compagnies russes.

Des pays ont fermé entièrement ou partiellement leur espace aérien : Iran, Israël, Qatar, Irak, Syrie, Koweit, Bahein, Emirats arabes unis.



