Ligue des champions : Paris retrouve les Blues, énorme choc Real-City

Le PSG, tenant du titre, a hérité vendredi des Blues de Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions, un affrontement en forme de revanche après la défaite des Parisiens en finale du Mondial des clubs en 2025, alors qu'un énorme choc opposera le Real Madrid à Manchester City.

Le champion d'Europe avait deux options avant le tirage au sort effectué à Nyon (Suisse) au siège de l'UEFA, avec d'un côté le FC Barcelone et de l'autre Chelsea. Il croisera finalement les Londoniens avec en souvenir l'amer revers concédé l'été dernier au MetLife Stadium dans le New Jersey (3-0).

Les Parisiens auront à coeur d'effacer cette contre-performance qui les avait empêchés de glaner la première édition de la Coupe du monde des clubs nouvelle formule aux Etats-Unis, le seul trophée qui leur avait échappé au cours de leur razzia la saison dernière.

Difficile de dire si Paris a gagné au change en étant opposé aux Blues et en évitant le Barça du prodige espagnol Lamine Yamal (18 ans). Chelsea ne dispose certes pas de la même puissance offensive que les Catalans mais il peut compter sur ses deux attaquants, le Brésilien Estevao et Cole Palmer, auteur d'un doublé face au PSG en finale du Mondial des clubs, pour inquiéter les hommes de Luis Enrique.

Actuellement cinquièmes de la Premier League, les Blues ont connu un début d'exercice délicat qui a provoqué le limogeage de l'entraîneur Enzo Maresca et son remplacement par Liam Rosenior, venu de Strasbourg. Après une petite embellie, ils marquent de nouveau le pas mais la tâche sera tout de même compliquée pour Paris qui est loin d'être souverain et affiche un net déficit physique après son exercice à rallonge en 2024/2025 comme l'a montré sa qualification poussive en barrages face à Monaco (3-2, 2-2).

Le PSG devra en outre disputer le match retour à Londres, à Stamford Bridge (aller 10 ou 11 mars au Parc des Princes, retour 17 ou 18 mars).

- Mbappé contre Haaland -

Le champion d'Europe va également croiser les doigts pour récupérer très vite son Ballon d'Or Ousmane Dembélé, qui avait déclaré forfait mercredi contre Monaco en raison d'une blessure à un mollet.

"Ce sera fascinant de jouer contre une des meilleures équipes anglaises, que nous connaissons bien, aucun sentiment de revanche, ce sont des compétitions différentes. On est habitués, les champions c'est nous dans cette compétition, les problèmes sont pour les autres équipes qui jouent contre nous. Arrive le moment-clé de la saison", a réagi Luis Enrique.

En cas de qualification, le PSG ne sera pas au bout de ses peines puisqu'il pourrait retrouver en quart de finale (aller 7 ou 8 avril, retour 14 ou 15 avril) Liverpool, qui partira largement favori contre Galatasaray, tombeur de la Juventus Turin en barrages. Le chemin pour espérer arriver de nouveau en finale (le 30 mai à Budapest) risque donc d'être semé d'embûches.

Le tirage a aussi réservé une confrontation prestigieuse entre le Real Madrid et le Manchester City de Pep Guardiola avec en filigrane un duel entre les deux meilleurs attaquants de la planète, Kylian Mbappé et Erling Haaland. Les deux joueurs vont ainsi pouvoir prendre date avant le France-Norvège prévu au premier tour du Mondial-2026. Reste à savoir dans quel état de forme sera le capitaine de l'équipe de France, indisponible actuellement pour une blessure au genou.

Ce sera le cinquième face-à-face en cinq ans entre les deux équipes qui se sont éagalement mesurées en phase de ligue cette saison, les Citizens l'ayant emporté 2-1 au stade Santiago-Bernabeu.

Les autres cadors s'en sortent plutôt bien, le Bayern Munich ayant rendez-vous avec l'Atalanta Bergame, l'ultime représentant italien, le FC Barcelone avec Newcastle et Arsenal avec le Bayer Leverkusen.

