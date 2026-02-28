[Photos] Il y a un an, le cyclone Garance frappait La Réunion

Il y a un an, le 28 février 2025, le cyclone Garance frappait violemment La Réunion, laissant derrière lui des dégâts considérables et une population marquée. Les rafales ont atteint jusqu’à 234 km/h, l’ensemble du département a été confiné durant 39 heures, dont trois heures en alerte violette, un niveau rarement déclenché. Le bilan humain s’est établi à cinq décès et six blessés, tandis que les impacts matériels ont touché l’électricité, les télécommunications, les voiries, les équipements publics ainsi que de nombreuses activités économiques et agricoles (Photos d'archive rb/sly/www.imazpress.com)

C'est un paysage de désoltion que de nombreux Réunionnais ont découvert après le passage du cyclone Garance. Toitures arrachées, routes emportées, des milliers de famille privées d'eau, d'électricité et d'internet...La vie de plusieurs familles a été totalement bouleversée par ce système.

Cinq personnes ont perdu la vie dans le sillon du cyclone. C'est à Saint-Denis que le bilan humain a été le plus lourd, avec trois personnes décédées. La première, une femme âgée d'une cinquantaine d'années, "aspirée par une bouche d’égout avant d’être emportée par les eaux" dans le quartier de Domenjod a déclaré le préfet Patrice Latron.

Une deuxième personne est décédée à Saint-Denis après un incendie d'origine électrique dans le quartier de Champ-Fleuri.

Deux hommes sont décédés, coincés sous un arbre, à Saint-Denis et Saint-Paul. À Trois-Bassins, c'est une mère de famille qui a perdu la vie, bloquée par une coulée de boue à l'arrière de son habitation, alors qu'elle essayait de dégager la boue.

De vastes secteurs de l’île ont été privés de services essentiels pendant plusieurs jours, compliquant l’intervention des secours et la reprise de la vie quotidienne.

"Près de 8 000 personnels sont restés en activité durant toute la période de confinement, parmi lesquels les professionnels de santé, les agents des collectivités et les opérateurs des réseaux essentiels", rappellent les autorités.

"Dès les premières heures suivant le passage du cyclone, quatre cellules opérationnelles ont été mises en place afin d’assurer le suivi et la coordination des opérations de terrain, le soutien opérationnel aux collectivités et à la population, la remédiation ainsi que l’accompagnement économique et social. Les dispositifs financiers associés ont été activés sans délai", souligne la préfecture.



La pré-alerte cyclonique avait été déclenchée le 25 février 2025 à 19 heures, suivie d’une alerte orange le 26 février à 14 heures. L’alerte rouge était entrée en vigueur le 27 février à 19 heures, avant le passage en alerte violette le 28 février à 9 heures, levée trois heures plus tard à midi. L’alerte rouge a ensuite été maintenue jusqu’au 1er mars à 10 heures, moment où a débuté la phase de sauvegarde, restée active jusqu’au 8 mars 2025.

- Des millions d'euros de dégâts -

Sur le plan du soutien économique et social, le Fonds de secours outre-mer a été mobilisé afin d’aider les petites entreprises et les foyers les plus fragilisés, confrontés à des pertes de biens essentiels ou à des situations de grande vulnérabilité. Des mesures d’activité partielle ont également été déployées pour préserver les revenus des salariés touchés par l’interruption de l’activité économique.

Garance a causé des dégâts majeurs pour l'île, avec près de 380 millions d'euros de dégats estimés.



La phase de reconstruction s’est appuyée "sur une expertise scientifique et technique approfondie". Des relevés de terrain et des analyses hydrologiques ont été conduits par le Bureau de recherches géologiques et minières, en collaboration avec le Centre scientifique et technique du bâtiment et l’Ordre des architectes.

L’objectif était double : qualifier précisément les phénomènes observés, tels que l’érosion, les mouvements de terrain ou les débordements de ravines, et orienter les choix de reconstruction vers des solutions adaptées aux réalités géographiques et climatiques de l’île.



Dans chaque intercommunalité, des groupes de travail associant les communes, la Région et les services de l’État ont été constitués afin de coordonner les interventions et de lever les freins administratifs identifiés. Cette organisation a permis une action renforcée, notamment pour rétablir le libre écoulement des eaux et sécuriser durablement les ouvrages hydrauliques, en particulier à la Ravine du Butor et à la Rivière des Pluies.



La préfecture souligne que Garance "constitue désormais le cadre stratégique de la reconstruction et de la transformation du territoire". Cette démarche vise "à protéger durablement les populations, sécuriser les infrastructures essentielles et renforcer la résilience de La Réunion face aux risques climatiques futurs, en conciliant réponse immédiate et adaptation structurelle".

Un an après, le cyclone reste un point de bascule dans la manière d’anticiper et de gérer les catastrophes naturelles sur l’île.

