3.600 euros en moins par enfant : l’UFR dénonce une décision brutale pour les familles

À compter du 1er mars, la majoration des allocations familiales pour le deuxième enfant ne sera plus versée à partir de 14 ans, mais à partir de 18 ans. L’Union des Femmes Réunionnaises dénonce une décision brutale qui constitue un recul social majeur et un coup dur pour les familles. (Photo sly/www.imazpress.com)

Jusqu’à présent, les foyers bénéficiaient d’une revalorisation automatique lorsque l’enfant atteignait 14 ans, âge correspondant à une hausse significative des dépenses : frais de scolarité, transports, alimentation, équipements numériques, activités éducatives. Repousser cette majoration à 18 ans revient à supprimer pendant quatre années un soutien financier indispensable au moment même où les besoins augmentent.

Pour les ménages les plus modestes, la perte est estimée à environ 75 euros par mois. Sur quatre ans, cela représente plus de 3.600 euros pour une famille avec deux enfants, et peut dépasser 10.000 euros pour trois adolescents. Dans un contexte de vie chère particulièrement marqué à La Réunion, cette décision aggravera mécaniquement les inégalités sociales et la précarité des foyers.

L’équilibre des comptes publics ne peut se faire au détriment des familles et des enfants. En s’attaquant aux prestations familiales, le gouvernement fragilise le pouvoir d’achat des ménages et affaiblit la politique familiale, pilier essentiel de la cohésion sociale.

L’Union des Femmes Réunionnaises appelle à la remise en cause immédiate de cette mesure injuste et réaffirme son engagement aux côtés des familles réunionnaises pour la défense de leurs droits et de leur dignitéLe 19 février 2026.

L’Union des Femmes Réunionnaises