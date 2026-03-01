[Photos] Le Tampon : Patrice Thien Ah Koon présente sa liste pour les élections municipales

Ce samedi 28 février 2026, le maire sortant du Tampon Patrice Thien Ah Koon a présenté sa liste pour les élections municipales. Le rendez-vous était donné au 23ème km à la Plaine des Cafres pour annoncer les noms de ses colistiers et colistières (Photo eg/www.imazpress.com)

"Comme annoncé, découvrez aujourd’hui la liste des Tamponnaises et Tamponnais qui connaissent notre belle ville d’Est en Ouest et du Sud au Nord. Des femmes et des hommes enracinés dans notre territoire, proches de vos réalités, conscients des enjeux et déterminés à agir", dit Patrice Thien Ah Koon.

Le fils d'André Thien Ah Koon, qui a dû quitter son siège de maire suite à une condamnation à cinq ans d'inéligibilité pour prise illégale d’intérêts, a été élu maire par le conseil municipal. Il a désormais comme défi de se faire élire en son propre nom.