Saint-Denis : le téléphérique Papang en panne

Une panne technique, identique à celle survenue dimanche 22 février 2026, a été détectée ce dimanche matin avant l’ouverture de 6h00 sur la ligne du téléphérique Papang. Les pièces nécessaires à la réalisation des tests et au bon fonctionnement de l’installation sont actuellement en cours de remplacement, indique la direction. (Photo photo RB imazpress.com)

"Nos équipes sont pleinement mobilisées et travaillent en étroite collaboration avec le constructeur, basé en métropole, afin de sécuriser l’intervention et permettre une remise en service dans les meilleurs délais", assure le communiqué.

À ce stade, "nous ne sommes pas en mesure de communiquer un horaire précis de réouverture. Une information actualisée sera diffusée dès que possible".

Des solutions de report via le réseau de bus restent disponibles jusqu'à la réouverture complète de la ligne. Les usagers de la ligne téléphérique sont invités à emprunter le réseau de bus CITALIS pour se déplacer sur le secteur.

Les informations concernant les horaires et les lignes de bus sont accessibles depuis ce lien et par voie d’affichage dans les stations de téléphérique.

