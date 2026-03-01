TOUTE L’ACTUALITÉ
Contrôles routiers : 199 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end

  • Publié le 1 mars 2026 à 18:26
  • Actualisé le 1 mars 2026 à 21:06
controle routier par la police nationale au Barachois

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 11 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 27 février au 01 mars 2026 permettant de relever 79 infractions. Côté gendarmerie, 120 infractions ont été relevées sur 13 opération de contrôles (Photo d'illustration www.imazpress.com)

 8 délits ont été relevés :

- conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 00
- défaut d'assurance : 06
- défaut de permis de conduire : 02
- refus d'obtempérer : 00

48 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également  procédé à la constatation de 71 autres diverses contraventions au code de la  route dont :

- feu rouge / stop / priorité : 02
- défaut de port de casque : 00 
- défaut d'équipement : 00
- défaut de contrôle technique : 15
- autres : 53
- Usage d'un tépléphone tenu en main : 1

- Côté gendarmerie -

