À la une de ce mardi : répercussions de la guerre, des Réunionnais sans rapatriement, Patrice Thien-Ah-Koon, procès Paty, BTP et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 3 mars 2026 : - Conflit au Moyen-Orient : des répercussions économiques sur La Réunion ne sont pas exclues - Conflit au Moyen-Orient : des Réunionnais sans solution de rapatriement des pays du Golfe pour le moment - Le Tampon : Patrice Thien-Ah-Koon applique la méthode" TAK", hyper-proximité et authenticité - Procès Paty en appel : entre six et 15 ans d'emprisonnement prononcés contre quatre hommes - BTP : des sessions de formation à la sécurité pour plus de 150 intérimaires à La Réunion et Mayotte - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau mardi (Photo www.imazpress.com)

Les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, suivies de représailles régionales, font redouter un embrasement durable au Moyen-Orient. Si les combats se déroulent à plus de 7.000 km de La Réunion, leurs répercussions économiques pourraient, à terme, concerner l'île. En cause : sa forte dépendance aux importations.

Les frappes menées par les États-Unis et Israël en Iran, suivies des ripostes de Téhéran ont entraîné la fermeture de l'espace aérien dans la zone du Golfe. Conséquence immédiate : les Réunionnais se trouvant que ces pays pour leurs activités professionnelles ou leurs vacances sont bloqués sur place. Sans solution de rapatriement pour le moment. Ceux qui étaient en route pour ces destinations ont vu leur voyage interrompu à Maurice où ils étaient en transit. IL sont en attente de rapatriement. Les compagnies aériennes n'ont d'autres choix que de s'adapter aux consignes de sécurité et d'attendre l'ouverture des espaces aériens

Dans la commune du Tampon, Patrice Thien-Ah-Koon multiplie les réunions de quartiers. Les journées sont chargées, parfois une dizaine de rencontres par jour pour celui qui a succédé à son père il y a tout juste 20 mois. Ce vendredi 27 février 2026, le maire sortant explique appliquer la méthode TAK : hyper-proximité et authenticité. Sans détour, il raconte aux militants, le temps qu'il lui a fallu pour s’adapter à son nouveau rôle de maire : "pendant les 12 premiers mois de ce mandat, il a fallu prendre le volant en main, ça a nécessité de rester souvent, même beaucoup, dans les bureaux.".

La cour d'assises spéciale de Paris a condamné lundi en appel quatre hommes à des peines de six ans de prison à quinze années de réclusion criminelle pour leur rôle dans l'engrenage qui a conduit à l'assassinat du professeur Samuel Paty par un jihadiste tchétchène en 2020.

Jusqu’au 20 mars 2026 janvier 2026, les agences de travail temporaire du groupe Créo, Randstad Axion organisent des sessions de formation pour plus de 150 de ses intérimaires à La Réunion et Mayotte au PASI (Le Passeport Sécurité Intérimaires). Cette formation de deux jours créés à l’initiative de l’organisation professionnelle des entreprises du BTP (EGF) a pour but de valider l’acquisition de compétence sur les fondamentaux de la sécurité sur chantier.

Pour ce mardi 3 mars 2026, Matante Rosina prévoit une belle matinée sur toute l'île. L'après-midi, les hauteurs de l'ouest et du sud reçoivent quelques averses. Le reste de l'île s'en sort plutôt bien. Coté température 30 à 32°C dans les bas.