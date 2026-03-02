Conflit au Moyen-Orient : des Réunionnais sans solution de rapatriement des pays du Golfe pour le moment

Les frappes menées par les États-Unis et Israël en Iran, suivies des ripostes de Téhéran ont entraîné la fermeture de l'espace aérien dans la zone du Golfe. Conséquence immédiate : les Réunionnais se trouvant que ces pays pour leurs activités professionnelles ou leurs vacances sont bloqués sur place. Sans solution de rapatriement pour le moment. Ceux qui étaient en route pour ces destinations ont vu leur voyage interrompu à Maurice où ils étaient en transit. Ils sont en attente de rapatriement. Les compagnies aériennes n'ont d'autres choix que de s'adapter aux consignes de sécurité et d'attendre l'ouverture des espaces aériens (Photo www.imazpress.com )

L'Iran, Israël, le Qatar, l'Irak, la Syrie et les Émirats arabes unis ont totalement fermé leur espace aérien.

Sur le site de suivi des vols en temps réel, Flight radar, aucun avion ne circulait dimanche au-dessus de ces pays, les pilotes préférant contourner la zone.

La compagnie aérienne réunionnaise Air Austral explique avoir "légèrement adapté notre plan avec une route qui passe le plus à l'ouest au-dessus de l'Égypte afin de passer le plus loin possible des zones concernées". Du côté de French Bee, "les équipes étudient des scénarios de routes différentes mais aucun impact n'est à signaler pour le moment".

Cela n'impacte pas le temps de vol "pour le moment", précise la compagnie.

- Les compagnies ariénnes suspendues à l'évolution de la situation internationale -

Des voyageurs séjournant dans la région se trouvent à l'heure actuelle bloqués par la fermeture de l'espace aérien, non seulement dans le Golfe, mais aussi en Asie ou en Océanie.

"Les informations que nous avons sont encore sporadiques et floues", explique Patrick De Biasi de Alizoa Voyages. "Certaines personnes sont à Maurice et devraient revenir à La Réunion et celles à Dubaï restent pour l'instant là-bas", dit-il.

Nicolas devait partir à Dubaï avec sa famille en vacances. Depuis samedi, il est bloqué à Maurice. Il nous explique : "l'hôtel nous a laissé un message précisant que l'enregistrement est prévu ce mardi. Pas plus d'information concernant la compagnie et notre retour à La Réunion".

"Nous attendons de voir quelles sont les informations du ministère des Affaires étrangères", poursuit Patrick De Biasi.

"Dès que la situation le permettra, les rapatriements auront lieu mais pour l'heure les aéroports restent fermés", indique Katherine Chatel de Odyssée Réunion.

Idem du côté des compagnies aériennes. Air Mauritius - qui a des accords avec Émirates pour aller vers le Golfe -, indique :"nous en saurons plus dès que l'espace aérien sera ouvert".

- L'ambassade de France rappelle les consignes de vigilance et de prudence sur l'intégralité du territoire émirien -

Dans un message posté dimanche matin sur son site, l'ambassade de France aux Émirats arabes unis a rappelé à ses ressortissants qu'il n'était pas possible de quitter le territoire.

Les "Réunionnais situés dans la zone impactée, au même titre que tous les ressortissants français concernés, sont invités à se tenir régulièrement informés via les sources officielles, notamment la rubrique Conseils aux voyageurs du site France Diplomatie, ainsi que les sites des ambassades françaises", indique la préfecture.

Pour les voyageurs et vacanciers, il est vivement recommandé de s’inscrire sur le fil d’Ariane, dispositif mis en place par le ministère afin de permettre un contact rapide en cas d’évolution de la situation sécuritaire : fildariane.diplomatie.gouv.fr

L'Ambassade de France aux Émirats arabes unis et le Consulat général de France à Dubaï et dans les Émirats du Nord ont ouvert une cellule de réponse téléphonique pour répondre aux questions des Français résidents ou de passage aux Émirats arabes unis :

En cas d’urgence, contacter au téléphone :

- Ambassade de France aux Émirats arabes unis

+ 971 28 13 10 01

- Consulat général de France à Dubaï et dans les Émirats du Nord

+ 971 44 08 49 06

- Emirates, Flydubai et Etihad Airways doivent reprendre un nombre limité de vols -

Les compagnies aériennes émiraties Emirates, Flydubai et Etihad Airways doivent reprendre un nombre limité de vols, principalement pour rapatrier des passagers bloqués, rapporte l’agence de presse Reuters.

Emirates et Flydubai ont annoncé la reprise d’un petit nombre de vols lundi soir. Flydubai a précisé que quatre vols à destination de villes russes, dont Kazan, décolleraient de l’aéroport international de Dubaï (DXB), tandis que des liaisons en provenance de trois aéroports pakistanais et de Hargeisa, la capitale du Somaliland, étaient programmées vers Dubaï.

Basée à Abou Dhabi, Etihad Airways a annoncé dans un communiqué que "certains vols de repositionnement, cargo et de rapatriement pourraient être affretés en coordination avec les autorités des Emirats arabes unis et sous réserve d’autorisations strictes en matière d’exploitation et de sécurité".

La compagnie a toutefois précisé que l’ensemble des vols commerciaux réguliers au départ et à destination d’Abou Dhabi restaient annulés.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]