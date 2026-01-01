Éruption probable ou imminente : le préfet déclenche la phase d’alerte niveau 1 au Piton de la Fournaise

Après deux années à l'arrêt, le Volcan va-t-il enfin se réveiller ? En ce jeudi 1er janvier 2026, l’Observatoire volcanologique du piton de la Fournaise (OVPF) relève une crise sismique depuis 4h47. Le magma est en train de quitter le réservoir magmatique et se propage vers la surface. Une éruption est probable à très brève échéance, dans les prochaines minutes ou heures. Dans ces conditions, le préfet a décidé de déclencher la phase d’alerte niveau 1 "éruption probable ou imminente" du dispositif spécifique Orsec (Photo : rb/www.imazpress.com)

En conséquence, l'accès du public à l’ensemble de l'enclos du piton de la Fournaise (partie haute, partie basse, grandes pentes), que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, est interdit jusqu’à nouvel ordre.

La RN 2 reste ouverte à la circulation.

La gendarmerie nationale et l’office national des forêts sont mobilisés pour assurer la mise en œuvre et le respect de ces mesures de sécurité sur site.

- Une hausse de la sismicité observée au Piton de la Fournaise -

L'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise note une légère hausse de la sismicité depuis le 25 décembre 2025, avec 38 séismes volcano-tectonique superficiels enregistrés sur la journée, contre une moyenne d’environ 15 séismes par jour les jours précédents.

"En parallèle, une augmentation marquée de la sismicité VT profonde a été enregistrée le 25/12, avec 25 séismes VT localisés à environ 9 km de profondeur, sous le secteur nord-ouest du sommet", indique l'OVPF.

La reprise de la sismicité profonde, "bien que constituée majoritairement d’événements de faible magnitude, suggère une réactivation pouvant traduire un nouvel apport de magma profond vers le système d’alimentation superficiel du volcan".

- Plus de deux ans sans éruption -

La dernière éruption du Piton de la Fournaise date du 2 juillet au 10 août 2023. Depuis le volcan ne présentait plus aucune activité de surface. Le volcan était entré dans une phase de repos.

Cela correspondait à une dynamique de long terme de l’activité volcanique du Piton de la Fournaise, qui alterne entre des périodes de fortes activités (comme observées entre 2014 et 2023) et des périodes de repos de plusieurs années consécutives sans éruption.

Il faut remonter à la période 2011-2013, "années au cours desquelles il n'y avait pas eu d'éruption également, pour connaître une année sans éruption au Piton de la Fournaise", précise Aline Peltier.

"Les années, 1940, 1941, 1947, 1962, 1965, 1967-1971, 1974, 1978, 1980, 1982, 1993-1997 sont également des périodes durant lesquels le Volcan s'était montré timide", énumère Nicolas Villeneuve.

