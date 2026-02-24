À la une de ce mercredi : procès d'un féminicide, saison cyclonique, des animaux au CHU, Madagascar, municipales à la Possession et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 25 février 2026 : - Cour d'assises : jugé pour le meurtre de sa compagne, l'accusé nie les faits - Météo : l'activité cyclonique va baisser en mars et les pluies se feront rares en début de mois - Au CHU, les animaux s'invitent en hématologie pour "panser" autrement - Le nouveau dirigeant malgache opte pour un "partenariat renouvelé" avec la France - Municipales 2026 à La Possession : Erick Fontaine mise sur le changement et la proximité - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mercredi plutôt nuageux (Photo www.imazpress.com)

Ce mercredi 25 février 2026 s'ouvre, pour trois jours, devant la Cour d'assises de La Réunion, le procès de Roland Gonthier accusé de pour meurtre sur conjoint. Présumé innocent de ce féminicide, le mis en cause a toujours nié les faits

Dans le bassin sud-ouest Indien, la saison cyclonique poursuit son activité avec un rythme soutenu. Après le passage dans la zone des cyclones Horacio, le dernier en date, Gezani ou encore Dudzai, l'activité cyclonique devrait baisser en mars, selon Météo France. La pluie devrait également se faire plus rare "entraînant un temps anormalement sec pour la saison" notent les météorologues. Ils précisent toutefois que les précipitations seront de retour dans le courant du mois

Ce mardi 24 février 2026, le service Hématologie du CHU sud a ouvert ses portes à la presse. L'objectif : faire découvrir le programme "Panser avec les animaux", un projet de médiation animale, financé par le Fonds de dotation du centre hospitalier de La Réunion.

Après une visite très remarquée à Moscou, le colonel Michaël Randrianirina, nouveau dirigeant de Madagascar, a acté mardi à Paris au côté d'Emmanuel Macron un partenariat "renouvelé" et "équilibré" avec la France, ex-puissance coloniale.

Déclaré candidat en octobre dernier, Erick Fontaine fait campagne sur le terrain avec sa liste "Le changement, c’est nous". Eau, sécurité, seniors, Mafate et développement : il déroule un programme structuré autour de vingt axes et promet un renouvellement profond des pratiques municipales.

Ce mercredi 24 février 2026, en regardant les nuages passer par au-dessus des montagnes, Matante Rosina comprend que le vent est toujours là. Du côté de La Possession, les nuages sont un peu plus présents dans a journée. Dans l'intérieur, quelques averses peuvent tomber l'après-midi. Sur le littoral, le soleil est toujours présent.