À retenir ce soir : découverte macabre, Gador rejoint Langenier, perturbation tropicale, rappel conso et publications de Trump

Une femme et un homme ont été découverts sans vie tôt ce samedi matin 7 février 2026 à Saint-André. Les corps étaient dans une maison du chemin Belzor. L'homme a été retrouvé pendu à une fenêtre. La femme était à l'intérieur de la maison. Une enquête a été ordonnée par le parquet. A ce stade aucune indication n'a été donnée sur les causes de la mort des deux personnes et aucune piste n'est écartée par les policiers.

À quelques semaines du scrutin municipal, la campagne au Port connaît un nouveau tournant politique. Ce samedi 7 février 2026, une conférence de presse était organisée par l'Union des portois. L'occasion d'acter une recomposition majeure du paysage électoral, avec l’annonce attendue d’un rapprochement entre l’ancien maire et la candidate Firose Gador. Une alliance qui vient renforcer la dynamique de rassemblement portée par le candidat communiste.

À 16h ce samedi 7 février 2026, la perturbation tropicale suivie par Météo France se trouvait à 340 km au nord - est de l'île. Affaiblie, elle se déplaçait en direction de l'ouest - sud - ouest, à 11 km/h. "Aucune influence de ce système n'est attendue ce samedi" estime Météo France. "Un renforcement du vent, un temps plus humide ainsi qu'une petite houle seront éventuellement à attendre dimanche et lundi" notent les météorologues.

Un rappel de produit a été émis par Rappel Conso concernant des références de cookies commercialisées sous la marque Granola dans plusieurs enseignes dont Auchan, Carrefour, Intermarché, Leckerc ou encore U. L’alerte fait état de la présence de substances allergisantes non déclarées pouvant importuner les personnes allergiques au lait.

Donald Trump s'est défendu vendredi de tout racisme, affirmant qu'il n'avait pas vu l'extrait d'une vidéo montrant Barack et Michelle Obama en singes avant qu'elle ne soit publiée sur le compte personnel du président américain sur son réseau social et qui a déclenché un tourbillon d'indignation politique.