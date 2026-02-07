Alerte conso : des paquets de cookies rappelés pour les personnes allergiques au lait

Un rappel de produit a été émis par Rappel Conso concernant des références de cookies commercialisées sous la marque Granola dans plusieurs enseignes dont Auchan, Carrefour, Intermarché, Leckerc ou encore U. L’alerte fait état de la présence de substances allergisantes non déclarées pouvant importuner les personnes allergiques au lait.

"Les personnes non concernées par cette allergie peuvent consommer ces produits en toute sécurité", précise Rappel Conso. "La sécurité de nos consommateurs et la qualité de nos produits sont notre priorité absolue".

Ces produits sont vendus dans la France entière. Les consommateurs, allergiques au lait, sont appelés à ne plus consommer le produit, le détruire ou contacter le service consommateur et le rapporter au point de vente. Les clients concernés seront remboursés.

#RappelProduit • GRANOLA COOKIES GROS ECLATS DE CHOCOLAT 276 GR et GRANOLA COOKIES GROS ECLATS DE CHOCOLAT ET AMANDES CARAMELISEES 184 GR - LU GRANOLA Risques : Substances allergisantes non déclarées Motif : Ce rappel est mis en œuvre par mesure de ... https://t.co/H6LRITD1TZ pic.twitter.com/UEO4scwlTg — RappelConso (@RappelConso) February 7, 2026

