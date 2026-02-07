[Photos] Exposition : de la terre brute de La Réunion aux tableaux graphiques… l'œuvre de Gi

Il s'appelle Gilles le Trionnaire, mais il est plus connu sous son pseudo, Gi. Artiste peintre discret, il crée des tableaux à partir des trésors de la terre de La Réunion. Des œuvres qu'il décrit comme géométriques et abstraites, colorées essentiellement de pigments naturels. L'artiste expose ses peintures jusqu'au 1er mars 2026 à l'hôtel Le Saint-Alexis à Saint-Gilles (Photos : sly/www.imazpress.com)

Dans son atelier de Saint-Pierre, Gi travaille la matière brute jusqu'à donner vie à ces pigments de terre de La Réunion avant de les disposer sur sa palette et donner vie à ses œuvres.

Pour son exposition, il a choisi des "œuvres aussi variées que possible, plus ou moins rythmiques, plus ou moins chaotiques, plus claires ou plus sombres, aux teintes plus ou moins soutenues, des compositions sur des bases géométriques différentes", explique-t-il le créateur.

- De la terre à la palette du peintre Gi -

Gi nous explique comment il procède. "Je ramasse terres et roches, je fracasse, je concasse, je tamise puis, sur la palette, de mélange aux liants en écrasant encore…"

"Je peins, je laisse sécher trois jours avant de superposer une seconde couche", poursuit l'artiste. "Pour obtenir un rouge très puissant, je passe huit ou dix couche", dit-il en exemple.

Ce qu'il apprécie le plus, travailler "les pigments minéraux". "Comme mes compositions, ils sont basiques."

"J'aime penser que j'aurais pu concevoir à peu près la même chose il y a 40.000 ans", dit-il.

Il indique d'ailleurs avoir appris "qu'il y avait dans la grotte de Lascaux, des peintures géométriques réalisées il y a 18.000 ans et faites de verticales et d'horizontales qu'on appelle Blasons ou Flags".

- Des tableaux abstraits et géométriques -

Si on lui demande d'où lui vient son inspiration pour ces tableaux à la fois abstraits et géométriques, "dans l'action", répond Gi. "Après, tout arrive naturellement", poursuit le peintre.

Des œuvres qu'il aime abstraites "peut-être pour ouvrir l'imaginaire", dit-il. "J'ai sans doute une inclinaison pour la géométrie. Je vois aussi cette géométrie élémentaire comme une vérité, une évidence de la nature comme la verticalité de la gravité et l'horizontalité de la surface de l'eau dans un bac."

La réalisation de chaque tableau de cette série intitulé "La Clé des Songes" a duré quatre ans. L'ensemble des œuvres étant travaillé en parallèle.

- Un artiste discret mais dont les oeuvres s'exposent à Saint-Gilles -

C'est depuis son entrée en classe de 6ème, que Gilles commence à dessiner, à peindre.

À l'âge de 17 ans, il expose ses premiers tableaux dans des salons. Des œuvres "à tendance hyperréaliste" qui lui ont valu plusieurs prix. Vient ensuite la période où il crée des peintures à l'huile, "d'apparence chaotique, un peu comme des grands fonds marins ou des nébuleuses", décrit Gi.

Un artiste qui ne dévoile pas son visage, préférant laisser parler ses œuvres et préserver son intimité.

Son exposition est visible jusqu'au 1er mars 2026 à l'hôtel Le Saint-Alexis à Saint-Gilles.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]