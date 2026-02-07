À la une de ce dimanche : Gezina, exposition, Jack Lang démissionne, insolite, chevaux et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 8 février 2026 : - Baptisé et au stade de tempête tropicale modérée, Gezani à 355 km de La Réunion - Exposition : de la terre brute de La Réunion aux tableaux graphiques… l'œuvre de Gi - Affaire Epstein : Jack Lang "propose" sa démission de l'Institut du monde arabe, Barrot "prend acte" - Insolite : l’équipe de bobsleigh de Jamaïque aux JO et un mouchoir usagé de Pierre Niney à 100.000 euros - Les chevaux sentent l'odeur de la peur chez les humains - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée agréable malgré le vent (Photo www.imazpress.com)

Dans la nuit de samedi à dimanche, les services de Météo France ont baptisé Gezani, perturbation tropicale qui s'est renforcée et a atteint le stade de tempête tropicale modérée. À 4h ce dimanche 8 février 2026, Gezani se trouvait à 355 km au nord -nord - est de l'île. "Aujourd'hui et demain l'influence du système restera limitée" estime Météo France. "Un renforcement du vent, un temps un peu plus humide ainsi qu'une petite houle sont à attendre" notent les météorologues

Il s'appelle Gilles le Trionnaire, mais il est plus connu sous son pseudo, Gi. Artiste peintre discret, il crée des tableaux à partir des trésors de la terre de La Réunion. Des œuvres qu'il décrit comme géométriques et abstraites, colorées essentiellement de pigments naturels. L'artiste expose ses peintures jusqu'au 1er mars 2026 à l'hôtel Le Saint-Alexis à Saint-Gilles.

L'ancien ministre de la Culture Jack Lang a proposé samedi sa démission de l'Institut du monde arabe (IMA), dans une lettre au ministre des Affaires étrangères et consultée par l'AFP, après l'ouverture d'une enquête du Parquet national financier (PNF), pour ses liens supposés avec Jeffrey Epstein.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 2 au vendredi 6 février 2026, le voici. La Jamaïque sera présente en nombre dans les épreuves de bobsleigh aux Jeux olympiques de Milan-Cortina. En pleine promotion du film Gourou, Pierre Niney a mis aux enchères un mouchoir usagé. L’objet a atteint la somme de 100.000 euros.

Les chevaux sentent l'odeur de la peur chez les humains et deviennent eux-mêmes plus vigilants en présence de ce signal chimique, selon une étude menée par une équipe française.

Ce dimanche 8 février 2026, Matante Rosina regarde dans sa boule de cristal et y voit une journée plutôt agréable. Le matin, le soleil est bien présent. Dans l’après-midi, la boule lui montre quelques averses sur les hauteurs de l’ouest, mais rien de bien fort. Ailleurs, le temps reste beau et chaud. Les températures ne changent pas et la chaleur reste bien installée. Le vent souffle bien, surtout sur l’ouest et l’est, tandis que le nord profite surtout des brises. En mer, la boule clignote : ça bouge un peu, avec une houle autour d’1,50 à 2 mètres.