Plaine-des-Cafres : atterrissage en urgence d'un hélico, 7 blessés dont 1 pronostic vital engagé et 3 en urgence absolue

(Actualisé) Un hélicoptère de type Écureuil, appartenant à la société Mafate Hélicoptères, a été contraint à un atterrissage d’urgence ce dimanche 8 février 2026 alors qu’il survolait la Plaine-des-Cafres. L’appareil transportait sept personnes au total : le pilote et six passagers. Parmi les 7 personnes blessées, 3 sont en urgence absolue et le pronostic vital est engagé pour l'une d'entre elles, selon la préfecture (Photo sly/www.imazpress.com)

D'après les premiers éléments, l’hélicoptère a été pris dans un épais brouillard. Face à des conditions météorologiques devenues défavorables, le pilote a pris la décision de se poser en urgence. L’atterrissage, bien que maîtrisé, s’est effectué de manière un peu brutale.

Malgré les conditions météo peu favorables, les secours sont intervenus.

www.imazpress.com / [email protected]