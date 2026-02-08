[Photos et vidéos] Municipales 2026 à Sainte-Suzanne : Frédéric Maillot lance sa campagne au Bocage

(Actualisé) Ce dimanche 8 février 2026, à Sainte-Suzanne, Frédéric Maillot a officiellement lancé sa course aux Municipales lors d’un grand meeting organisé au Bocage. À ses côtés, la présidente de Région, Huguette Bello et le maire sortant, Maurice Gironcel. L'occasion pour le député, candidat aux élections, de présenter son programme et affirmer son ambition : servir la commune avec sincérité, proximité et respect, en plaçant le dialogue, l’écoute et l’intérêt général au cœur de l’action municipale. (Photos rb/www.imazpress.com)

Sur le Stade Georges Repiquet au bocage, les chapiteaux sont dressés, les chaises allignées et les militants sont venus en nombres. Près de 1.000 personnes étaient attendues ce dimanche matin.

Il l'assure, il n'hésitera pas à renoncer à sa fonction de député s'il remporte les éléctions municipales en mars prochain : "Je bouillonne d'idées et de projet et être maire permet de décliner ses idées. Rien de mieux qu'une ville àa taille humaine pour cela" Écoutez.

Parmis les soutiens du candidat, Huguette Bello qui a adressé ses voeux de réussite "Faites triompher ici, ensemble, nos valeurs de progrès, de sororité et d’humanité. L’histoire de Sainte-Suzanne s’est toujours écrite dans la résistance et dans la dignité. Aujourd’hui encore, elle nous appelle à nous battre pour elle". Écoutez.

Frédéric Maillot sera opposé à Nadia Ramassamy, Eddie Adekalom, Daniel Alamélou, Eddy Balbine, Johann Idame et surtout son ancien camarade, Alexandre Laï-Kane-Cheong.

- Soutenu par le PCR et le PLR -

Maurice Gironcel, maire actuel de la ville de Sainte-Suzanne, a publiquement annoncé son soutien à la candidature du député Frédéric Maillot, pour les municipales de 2026. Il était présent ce dimanche. Regardez.

"Ce choix s’inscrit dans un moment politique majeur pour la commune et pour la section du PCR. En effet, après plus de quatre décennies d’engagement municipal, j’ai fait le choix assumé de la transmission politique, fondée sur l’exigence de rassemblement, de cohérence politique, de projets et résultats concrets", dit-il.

Pour la section PCR de Sainte-Suzanne, Frédéric Maillot répond à des orientations politiques claires : l’exigence de rassemblement, l’exigence de cohérence politique et l’exigence de projets et de résultats concrets. "Sainte-Suzanne doit poursuivre des projets structurants majeurs pour son développement et son équilibre territorial."

Le Parti pour la Libération Réunionnaise (PLR) a également annoncé son soutien au député, en décembre 2025, appelant à une union des forces progressistes dans la commune. Dans une tribune libre, le PLR indique vouloir "faire vivre une dynamique d’union des forces progressistes", fidèle à sa stratégie de rassemblement au service du développement de La Réunion.

