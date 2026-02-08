[Photos et vidéos] Municipales 2026 à Sainte-Suzanne : Frédéric Maillot lance sa campagne au Bocage

(Actualisé) Ce dimanche 8 février 2026, à Sainte-Suzanne, Frédéric Maillot a officiellement lancé sa course aux Municipales lors d’un grand meeting organisé au Bocage. À ses côtés, la présidente de Région, Huguette Bello et le maire sortant, Maurice Gironcel. L'occasion pour le député, candidat aux élections, de présenter son programme et affirmer son ambition : servir la commune avec sincérité, proximité et respect, en plaçant le dialogue, l’écoute et l’intérêt général au cœur de l’action municipale. (Photos rb/www.imazpress.com)
Sur le Stade Georges Repiquet au bocage, les chapiteaux sont dressés, les chaises allignées et les militants sont venus en nombres. Près de 1.000 personnes étaient attendues ce dimanche matin.
Il l'assure, il n'hésitera pas à renoncer à sa fonction de député s'il remporte les éléctions municipales en mars prochain : "Je bouillonne d'idées et de projet et être maire permet de décliner ses idées. Rien de mieux qu'une ville àa taille humaine pour cela" Écoutez.
Parmis les soutiens du candidat, Huguette Bello qui a adressé ses voeux de réussite "Faites triompher ici, ensemble, nos valeurs de progrès, de sororité et d’humanité. L’histoire de Sainte-Suzanne s’est toujours écrite dans la résistance et dans la dignité. Aujourd’hui encore, elle nous appelle à nous battre pour elle". Écoutez.
Frédéric Maillot sera opposé à Nadia Ramassamy, Eddie Adekalom, Daniel Alamélou, Eddy Balbine, Johann Idame et surtout son ancien camarade, Alexandre Laï-Kane-Cheong.
- Soutenu par le PCR et le PLR -
Maurice Gironcel, maire actuel de la ville de Sainte-Suzanne, a publiquement annoncé son soutien à la candidature du député Frédéric Maillot, pour les municipales de 2026. Il était présent ce dimanche. Regardez.
"Ce choix s’inscrit dans un moment politique majeur pour la commune et pour la section du PCR. En effet, après plus de quatre décennies d’engagement municipal, j’ai fait le choix assumé de la transmission politique, fondée sur l’exigence de rassemblement, de cohérence politique, de projets et résultats concrets", dit-il.
Pour la section PCR de Sainte-Suzanne, Frédéric Maillot répond à des orientations politiques claires : l’exigence de rassemblement, l’exigence de cohérence politique et l’exigence de projets et de résultats concrets. "Sainte-Suzanne doit poursuivre des projets structurants majeurs pour son développement et son équilibre territorial."
Le Parti pour la Libération Réunionnaise (PLR) a également annoncé son soutien au député, en décembre 2025, appelant à une union des forces progressistes dans la commune. Dans une tribune libre, le PLR indique vouloir "faire vivre une dynamique d’union des forces progressistes", fidèle à sa stratégie de rassemblement au service du développement de La Réunion.
Merci Frédéric.
Ste Suzanne y croit en ou.
Ca fait peur ces gens d'extrême gauche complètement sans les nuages. Aucune réalité. Lfi
Depuis quand maillot est un gars la cour
Né a grand bois
Grandit au chaudron
Parachuté parachuté par un condamné voleur menteur fraudeur
Quel mangé cochon hier il se crachait dans la Figure d'aujourd'hui ils mangent dans la même gamelle
NON MR STE SUZANNE N A OAS BESOIN D UN MARIONETTE
A PARIS LFI
A LA RÉGION PLR
A STE SUZANNE COMMUNISTE
QUEL INSULTE
On dirait y fé chier oute ki !
C bin sa !
En plus MAILLOT a du style.
Beau gosse.
Est ce que certains seraient jaloux de Frédéric Maillot ?
Bisous aux jaloux
Alec continue cause Francesse. Il a fait des études, comme .... Didier robert. On sait où cela nous a mené.
FREDERIC sera maire.
Pour une fois il n'est le fils de Vira ? Il n'est pas le fils de Tak ? Il n'est pas le fils de Lagourgue ?
Un marmay 974 : FREDERIC
Mais il est le fils spirituel de BELLO.
Encore plus dangereux!
Idame ? Candidat masqué de
Vira ?
Maillot un gars la cour.
Il mérite d'être maire de ste Suzanne.
Maillot a lo .O fet,y roule plus dans gros loto quand ou lé maire
Fé comme Momo la fé : élu,si ou gagne,change à li pour pas râle loder
Mi espère, LKC va fé boire à ou do lo cascade Niagara plein out ventre
Que Alec commence par bosser et être titulaire.
Le cumul mandats maire et député estinterdit. Mais vous n'avez pas à démissionner parce que vous ne saurez jamais maire. Trop menteur, allez plante coco !
D'autres auraient dit " association de m..teurs"....ils ne sont pas légitimes
Un très probable suicide politique en bonne et due forme: une candidature ordonnée par matante qui a sans doute l’ambition de caser quelqu’un d’autre à sa place en tant que député…
Ancré à gauche, ou cancre de gauche, chacun son opinion.
Tu dois faire pitié Pom
Tortue y voit pas que son queue lé plus malin que sa cervelle.
Tout sauf Alec de "croire oser et taze créokes"
Le meilleur candidat pour ste Suzanne.
Le pire au monde. Juste la guitare