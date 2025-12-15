Maurice Gironcel fait le choix du rassemblement avec Frédéric Maillot

Conformément au mandat politique qui m’a été confié par le comité de section élargi le 4 décembre 2025, et au terme d’un travail approfondi de consultations et d’analyse, la section PCR, réuni en comité extraordinaire, le samedi 13 Décembre 2025, a approuvé, à l’unanimité, ma proposition de soutenir Frédéric Maillot comme tête de liste pour les prochaines élections municipales à Sainte-Suzanne. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Ce choix s’inscrit dans un moment politique majeur pour la commune et pour la section du PCR. En effet, après plus de quatre décennies d’engagement municipal, j’ai fait le choix assumé de la transmission politique, fondée sur l’exigence de rassemblement, de cohérence politique, de projets et résultats concrets.

Pour la section PCR de Sainte-Suzanne, Frédéric Maillot répond à des orientations politiques claires :

D’abord, l’exigence de rassemblement. Dans un contexte de crises sociales, écologiques et démocratiques profondes, la section PCR considère que Sainte-Suzanne a besoin d’une majorité municipale solide, stable et capable de rassembler largement les forces de progrès. Ce choix vise à garantir la continuité des politiques publiques au service des habitantes et des habitants et à promouvoir l’innovation sur le territoire.

Ensuite, l’exigence de cohérence politique. Cela s’inscrit dans une logique plus large d’unité des forces de gauche et de progrès à La Réunion, déjà à l’œuvre dans d’autres collectivités et sur d’autres territoire. La section PCR affirme que la cohérence est une condition essentielle de la crédibilité politique et de l’efficacité de l’action publique.

Enfin, l’exigence de projets et de résultats concrets. Sainte-Suzanne doit poursuivre des projets structurants majeurs pour son développement et son équilibre territorial : désenclavement, mobilité, équipements éco-culturels, justice sociale, accès à la culture et à l’emploi. Ces ambitions nécessitent une gouvernance municipale capable de dialoguer, de négocier et d’agir dans la durée.

Par son parcours, ses engagements et sa capacité à incarner cette dynamique de rassemblement, Frédéric Maillot apparaît aujourd’hui comme le choix le plus à même de garantir la stabilité politique de la commune et de porter un projet fidèle aux valeurs de progrès, de solidarité et de justice sociale défendues de longue date par le PCR.

J’appelle l’ensemble des militantes et militants, des forces de gauche et de progrès, ainsi que la population, à se mobiliser autour de cette candidature pour faire gagner Sainte-Suzanne et poursuivre la construction d’un développement durable, solidaire et respectueux de l’identité réunionnaise.

Maurice Gironcel