Municipales 2026 : Frédéric Maillot confirme sa candidature pour la mairie de Sainte-Suzanne

Depuis plusieurs jours, le Parti communiste réunionnais (PCR) et le Pour La Réunion (PLR), avait annoncé leur soutien au député Frédéric Maillot pour les municipales. Ce jeudi 18 décembre 2025, c'est sur le plateau de Réunion La 1ère que l'élu a officiellement confirmé sa candidature pour les élections à Sainte-Suzanne (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Sainte-Suzanne est une commune progressiste, pour l'émancipation des Réunionnais et je ne peux pas laisser cette commune tomber dans les mains d'une force contraire", déclare Frédéric Maillot à nos confrères.

"Sainte-Suzanne, c'est le peuple de gauche et forcément quand il faut aller à la bataille, j'y vais", confirmant par cette phrase sa candidature aux municipales de 2026. Il sera soutenu par le PCR et le PLR.

Frédéric Maillot sera opposé à Nadia Ramassamy, Eddie Adekalom, Eddy Balbine, Johann Idame et surtout son ancien camarade, Alexandre Laï-Kane-Cheong.

- Le PCR et le PLR apportent leur soutien à Frédéric Maillot -

Maurice Gironcel, maire actuel de la ville de Sainte-Suzanne, a annoncé lundi soir 15 décembre 2025, son soutien à la candidature du député Frédéric Maillot, pour les municipales de 2026.

"Ce choix s’inscrit dans un moment politique majeur pour la commune et pour la section du PCR. En effet, après plus de quatre décennies d’engagement municipal, j’ai fait le choix assumé de la transmission politique, fondée sur l’exigence de rassemblement, de cohérence politique, de projets et résultats concrets", dit-il.

Pour la section PCR de Sainte-Suzanne, Frédéric Maillot répond à des orientations politiques claires : l’exigence de rassemblement, l’exigence de cohérence politique et l’exigence de projets et de résultats concrets. "Sainte-Suzanne doit poursuivre des projets structurants majeurs pour son développement et son équilibre territorial."

Maurice Gironcel - membre actif de la plateforme réunionnaise -, a déjà rendu public le 2 décembre, sa décision de ne pas être candidat à sa propre succession.

Après le PCR, le Parti pour la Libération Réunionnaise (PLR) a officiellement annoncé son soutien au député, ce mardi 16 décembre 2025, appelant à une union des forces progressistes dans la commune.

Dans une tribune libre, le PLR indique vouloir "faire vivre une dynamique d’union des forces progressistes", fidèle à sa stratégie de rassemblement au service du développement de La Réunion.

www.imazpress.com/[email protected]